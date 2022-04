Une faille mortelle dans les chars russes les transforme en cercueils blindés

La guerre en Ukraine a été suivie pratiquement en temps réel à la télévision et sur les réseaux sociaux. L’un des faits curieux, que l’on voit sur les images, est la tour de chars russes qui explosent comme des autocuiseurs. Cet échec est catastrophique.

Lorsque cela se produit, il n’y a absolument aucune chance pour les occupants de s’en sortir vivants. Mais quel sera le problème avec les chars russes ?

Cercueils blindés de l’ère soviétique

Ces chars, ou chars, comme on les appelle communément, utilisés en Ukraine par l’envahisseur, apportent beaucoup de technologie obsolète, dont certaines datent de l’époque de l’Union soviétique.

Comme nous l’avons vu, la tourelle des chars russes, les T-72 et T-90 utilisés pendant la guerre, est une pièce de 12 tonnes. Donc, pour que cette unité explose comme un bouchon, il doit y avoir un puissant événement catastrophique.

Lorsque ce problème a commencé à être vu sur les images, une « panne » a été immédiatement reconnue. Cela se produit également dans les chars ukrainiens, dans les versions du T-72 héritées de l’URSS.

La technologie russe pour profiter du M1A1 Abrams américain

Plusieurs tweets sont apparus il y a quelques jours indiquant l’étrangeté de ce comportement et plusieurs experts militaires en ont expliqué les raisons.

Selon un fantassin antichar américain, voici l’explication :

Les informations nous permettent de comprendre qu’il existe différents concepts pour la construction de véhicules blindés. Le canon M1A1 Abrams est chargé manuellement, par un soldat, tandis que le T-90 dispose d’un chargeur automatique.

Cela signifie que le char russe gagne un avantage, car il peut tirer plus vite et peut même être plus compact.

Selon les informations, le T-90 pèse 44,5 tonnes à vide et 46,5 tonnes chargé. Il mesure 6,86 mètres de long (9,5 mètres avec le canon), 3,8 mètres de large et 2,3 mètres de haut.

Son « adversaire », en termes comparatifs, est un géant. Le M1 Abrams américain pèse 61,3 tonnes et mesure 7,93 m de long (10,4 m avec le canon).

En termes d’équipage, le char américain a besoin de 4 éléments alors que le char russe n’en a besoin que de 3.

Le quatrième élément du char américain est précisément ce qui porte la pièce. Alors, comment ça se passe dans le char russe?

Cette conception permet en fait un grand avantage au combat. En effet, la voiture est plus petite et surtout elle peut tirer plus vite.

Le char russe peut recharger et tirer toutes les 5 secondes, contre jusqu’à 10 du rival. Donc l’un est un chargement manuel qui demande beaucoup de précision et de dextérité humaine (sans compter que le soldat s’épuise) et l’autre est automatique.

Cette « innovation » dans le char russe, en revanche, a un coût. Le T-90 a ses munitions installées sous la tourelle, dans un magasin en forme de carrousel.

En conséquence, lorsque le char est touché juste en dessous de la tourelle, les munitions explosent, tuant tout l’équipage et faisant sauter la tourelle elle-même comme un test d’autocuiseur.

La vidéo ci-dessous explique le fonctionnement de cette technologie :

Cette technologie est connue sous le nom de « glitch » qui donne un certain avantage aux soldats ukrainiens qui utilisent des missiles FGM-148 Javelin pour infliger de lourdes pertes à l’armée de Poutine.