Jouez en dormant : découvrez ce lit motorisé conçu pour les joueurs passionnés

WTF ? ! Bien qu’il n’améliore probablement pas votre KDR, ce lit de jeu motorisé vous permet de jouer à des jeux, de manger et de dormir au même endroit. L’un de ses arguments de vente est que vous n’avez même pas besoin de gaspiller de l’énergie pour ajuster votre posture.

Après avoir lancé un lit gaming et un matelas gaming, Bauhutte vient de dévoiler sa dernière incursion sur le marché du mobilier gaming, un lit gaming motorisé.

Alors que le BGB-100FA ressemble essentiellement à un lit d’hôpital dépouillé, il peut être combiné avec certaines des autres solutions de jeu de Bauhutte pour un look plus cohérent et des fonctionnalités supplémentaires. Le bureau de lit peut être fixé au pied du lit et utilisé conjointement avec plusieurs bras pour écran et tablette et même une table de lit pour votre souris et votre clavier.

Le lit pèse 37,9 kg et mesure 199 x 94 x 13,8-28,5 cm, car la hauteur des pieds est réglable à 13,8, 20,8 ou 28,5 cm lors du montage. La télécommande incluse vous permet de régler indépendamment l’angle du dossier jusqu’à 60 degrés et l’angle du repose-jambes jusqu’à 35 degrés.

Bien que ce produit puisse sembler un peu ridicule, il pourrait s’avérer utile pour les personnes vivant dans un studio où il pourrait être impossible d’avoir un bureau et un lit séparés. Il pourrait également convenir à une personne à mobilité réduite, car cela l’aiderait à se coucher et à se lever plus facilement.

Le cadre de lit Bauhutte BGB-100FA peut être acheté pour 59 800 yens (481 $), tandis qu’un ensemble comprenant un matelas de jeu assorti vous coûtera 87 375 yens (703 $). Bauhutte n’envisage malheureusement pas de vendre son lit de jeu en dehors du Japon.

Si vous êtes intéressé par des meubles axés sur les joueurs qui sont plus facilement disponibles, consultez la collection massive d’Ikea ​​qu’ils ont développée en collaboration avec Asus. Il y a aussi la chaise de jeu motorisée à 20 000 $ d’Acer, la Predator Thronos, au cas où vous chercheriez quelque chose d’encore plus absurde.