Quels smartphones émettent le plus de rayonnement ? Découvrez la liste complète ici

En tant qu’équipement que nous utilisons constamment, les smartphones doivent être contrôlés. Il y a plusieurs facteurs dont nous devons tenir compte, mais l’un des plus importants est le rayonnement qu’ils émettent.

Une nouvelle évaluation a ramené ce sujet au premier plan des conversations. Découvrez quels smartphones émettent le plus de rayonnement et doivent donc être utilisés avec des précautions supplémentaires par les utilisateurs.

Bien qu’il n’ait pas été prouvé qu’il existe des problèmes liés à l’utilisation constante des smartphones, il est important d’être prudent dans ce domaine. Ce sont des sources actives d’émissions de rayonnement et doivent donc être surveillées.

Le sujet n’est pas nouveau et a donné lieu à quelques controverses, presque toujours sans conclusion logique. Maintenant, avec une nouvelle évaluation, il est devenu clair que les smartphones Google Pixel et les smartphones Sony Xperia sont parmi les pires émetteurs de rayonnement.

Le top 10 de cette liste montre clairement quels smartphones émettent le plus de rayonnement. Le gagnant, pour les pires raisons, est le Motorola Edge, il a un record de DAS mesuré de 1,79 W/Kg. Il était en avance avec 0,20 W/Kg de plus que le second, l’Axon 11 5G. Le OnePlus 6T complète le Top 3 avec un SAR de 1,55.

Sony se démarque également, avec 2 smartphones présents dans le top dix. Ici, nous avons le Xperia XA2 plus et le Xperia XZ1 Compact. Le premier se classe quatrième avec un DAS de 1,41 et le second se classe huitième sur la liste avec des émissions de 1,36 W/Kg.

Google est également représenté, avec trois des dix premiers émetteurs. Le Pixel 3XL et la variante Pixel 3a XL ont pris la cinquième place avec un SAR de 1,39 et le Pixel 4a avait un score de 1,37. Le Pixel 3, similaire au OnePlus 6, a pris la neuvième position à 1,33 W/kg. Oppo n’a qu’un seul smartphone, l’Oppo Reno5 5G, avec la même valeur que le Pixel 4A.

L’évaluation s’est concentrée sur les taux d’absorption spécifiques (DAS) des différents téléphones. Le SAR mesure la vitesse à laquelle le corps humain absorbe les ondes du champ électromagnétique de radiofréquence (RF-EMF). Les résultats sont indiqués en watts par kilogramme (W/Kg).