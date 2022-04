Une nouvelle bande-annonce dévoilée pour Smalland

Cela fait deux ans que nous avons parlé pour la première fois de Smalland, une aventure où les joueurs sont petits… très petits.

Récemment une nouvelle vidéo a été révélée qui montre un peu plus le gameplay de ce titre de Merge Games.

Smalland, en développement par Merge Games, est une aventure de survie qui, comme nous l’avions déjà révélé (voir ici ou ici) génère de fortes attentes.

Smalland met les joueurs dans la peau d’un héros, ou plutôt d’un micro héros qui, de la taille d’un petit inceste, devra trouver un moyen de survivre dans un monde qui a autrement gardé ses dimensions.

Cela signifie que, bien que le personnage du joueur ait la taille d’une fourmi, tout le reste (animaux, objets, végétation,…) reste à sa taille normale, ce qui fait surgir des défis et des obstacles dans pratiquement tous nos jeux.

Un cafard, qu’aujourd’hui, on tue d’un seul pas, peut être le dernier souffle du joueur et ce n’est qu’un exemple du monde dangereux dans lequel nos héros vivent et survivent.

Et c’est précisément ce que nous voyons dans la nouvelle vidéo de gameplay que Merge Games a mise à disposition pour Smalland. Une bataille épique avec des mouches dont le danger augmente lorsqu’un cafard apparaît dans le feu de l’action.

Mais la vidéo ne parle pas seulement de combat. Est également mentionné le processus de création de notre maison, et sa personnalisation que le joueur fera en fonction des ressources qu’il parvient à trouver sur le terrain, lors de ses incursions.

Smalland arrivera plus tard cette année sur PC et consoles, mais aucune date concrète n’a encore été présentée.