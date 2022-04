TikTok pourrait nuire à la capacité d’attention des enfants, selon un rapport

Les psychologues s’inquiètent de l’impact que TikTok pourrait avoir sur le cerveau des enfants et, par conséquent, plusieurs études ont vu le jour. Cette fois, un rapport révèle que les médias sociaux peuvent nuire au cerveau des enfants et affecter négativement leur durée d’attention.

Un contenu rapide et dynamique favorise le désintérêt pour les activités plus longues.

La consommation des réseaux sociaux par les jeunes est, chaque jour, normalisée. Parmi les nombreux disponibles, TikTok est celui qui semble recueillir le plus de supporters, et les psychologues sont inquiets. Pour cette raison, des études ont été menées pour prouver leurs théories.

Selon un rapport du Wall Street Journal, mentionné par le New York Post, la façon dont les enfants consomment les médias sociaux, en particulier TikTok, pourrait affecter leur durée d’attention. Après tout, le réseau social a du succès pour les courtes vidéos.

Il est difficile de regarder les tendances croissantes de la consommation de médias sociaux de toutes sortes, du multitâche et des taux de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez les jeunes et de ne pas conclure qu’il y a une diminution de leur capacité d’attention.

Dit Carl Marci, psychiatre au Massachusetts General Hospital.

Bien que le lien entre TDAH et temps d’écran ne soit pas unanime, des études suggèrent que les vidéos rapides et courtes que les enfants consomment sont, en partie, responsables du désintérêt pour les activités longues qui impliquent une pratique récurrente.

Les enfants sont habitués à la dynamique de TikTok

L’étude qui a conduit au rapport a examiné l’influence des vidéos personnalisées sur le cerveau, par rapport aux vidéos aléatoires. Les IRM des participants ont montré que la partie du cerveau associée à la dépendance se réveillait furtivement lors de vidéos personnalisées. En fait, certains utilisateurs ont montré des difficultés à contrôler quand ils doivent arrêter de regarder.

Sachant que les activités qui demandent de l’attention et de la concentration, comme les problèmes de mathématiques, utilisent la partie du cerveau responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions (cortex préfrontal), cela devient compliqué pour les enfants. En effet, selon le Wall Street Journal, cette partie de votre cerveau n’est pas complètement développée avant l’âge adulte, à partir de 25 ans.

L’attention dirigée est la capacité d’inhiber les distractions et de maintenir l’attention et de détourner l’attention de manière appropriée. Cela nécessite des compétences d’ordre supérieur telles que la planification et la priorisation. Si le cerveau des enfants s’habitue aux changements constants, le cerveau a du mal à s’adapter à une activité non numérique où les choses ne bougent pas aussi vite.

A expliqué Michael Manos, directeur clinique du Centre pour l’attention et l’apprentissage des enfants de la Cleveland Clinic.

De l’avis de John Hutton, pédiatre et directeur du Reading & Literacy Discovery Center de l’hôpital pour enfants de Cincinnati, TikTok est « une machine dopaminergique » et si les enfants doivent faire attention, « ils doivent s’entraîner ».

De son côté, James Williams, expert en éthique technologique et auteur de « Stand Out of Our Light »: Freedom and Resistance in the Attention Economy, considère que c’est « comme si on avait fait vivre des enfants dans une confiserie et qu’ensuite on leur a dit de sauter toutes ces sucreries et de manger une assiette de légumes.

A lire aussi :