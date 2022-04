Le PDG d’Intel a rendu visite à TSMC pour garantir une plus grande capacité de production de ses puces

Bien qu’à première vue, nous pensions qu’Intel et TSMC seraient de puissants rivaux, puisque tous deux sont des fabricants de puces, la vérité est que, de plus en plus, nous assistons à une plus grande coopération et à un partenariat entre les marques technologiques au lieu d’une rivalité négative.

Ainsi, on apprenait récemment que la société de processeurs Core ferait appel au constructeur taïwanais pour le développement de certains de ses composants. Et maintenant, selon les dernières informations, Intel a rendu visite à TSMC afin de s’assurer qu’il y a de la place sur les lignes de production pour fabriquer ses puces.

Intel visite TSMC pour sécuriser la production de puces

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est le plus grand et actuellement le plus important fabricant de semi-conducteurs au monde, étant responsable de la fabrication de composants pour certaines des marques technologiques les plus importantes, telles qu’Apple, Nvidia et AMD. Et sa popularité ne cesse d’augmenter, amenant par conséquent d’autres noms à vouloir que leurs produits soient fabriqués par la société taïwanaise.

A ce titre, Intel a également opté pour le constructeur asiatique pour la production de certains équipements. Et jeudi dernier (7), le PDG Pat Gelsinger s’est même rendu à TSMC pour s’entretenir en tête-à-tête avec les principaux dirigeants de la marque taïwanaise.

Selon les informations fournies par DigiTimes, l’objectif principal de la visite d’Intel était de garantir les éventuelles réserves pour la chaîne de production de puces 7 nm, entre autres composants. Le site Web indique que cela fait partie de la stratégie d’Intel pour garantir les délais de publication définis, ainsi que pour atteindre certains objectifs de son plan d’affaires.

D’après ce que l’on sait, la production des nouvelles cartes graphiques Intel Arc Alchemist dépendra déjà de la capacité de TSMC. Mais les détails indiquent également que la visite de Gelsinger ne s’est pas concentrée sur les GPU et les CPU traditionnels, mais plutôt sur les nœuds plus matures qui sont utilisés dans le segment des serveurs.