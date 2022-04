Android 13 et One UI 5.0 pourraient arriver sur les smartphones Samsung bien plus tôt

Samsung a amélioré le rythme de mise à niveau de ses smartphones vers One UI au cours des dernières années. Celles-ci apparaissent de plus en plus tôt et très proches avec l’arrivée des nouvelles versions d’Android.

En 2022, ce scénario semble à nouveau changé, pour le mieux et avec une autre approximation de ce que prépare Google. Des rumeurs pointent vers l’arrivée en juillet des premières versions de test d’Android 13 et du futur One UI 5.0.

Comme on le voit ces dernières années, Samsung présente ses mises à jour proches de la sortie des nouvelles versions d’Android. C’est la bonne voie et celle qui plaît aux utilisateurs des smartphones de la marque, tout en apportant l’actualité.

Alors que Google accélère les développements sur Android 13, Samsung semble se préparer à emboîter le pas. Il a en main la création de One UI 5, où il intégrera toutes les améliorations créées par la nouvelle proposition de Google.

La grande nouveauté est que Samsung devrait pouvoir anticiper l’arrivée de cette nouvelle version. D’après les rumeurs présentées, on s’attend à ce qu’en juillet de cette année apparaissent les premières versions de test publiques pour détecter des problèmes avec cette nouvelle version d’Android et One UI.

Comme à son habitude, peu de temps après ces versions, Samsung devrait présenter la version finale sur plusieurs smartphones. Ce changement accélérera le processus par rapport à ce qui était la norme de la marque, qui n’a pas été testée avant septembre.

Google semble parier sur la sortie d’Android 13 beaucoup plus tôt en 2022. Des versions bêta de ce nouveau système ont déjà commencé à émerger, préparant sa révélation pour les E/S, comme c’est normal et cela s’est produit ces dernières années.

Si ce changement de Samsung se confirme, il sera très important pour les utilisateurs et les smartphones. Android 13 et One UI arrivent comme ça plus tôt et accélèrent l’ensemble du scénario de mise à jour, ce dont Google a besoin.