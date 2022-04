Huawei a suivi la communauté internationale et bloqué toutes ses opérations en Russie

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la communauté internationale a réagi rapidement et de nombreuses entreprises ont quitté le pays. Il s’agit d’une mesure qui n’a pas toujours eu de résultats immédiats, mais qui devrait bientôt fonctionner.

Huawei n’avait pas encore pris une position ferme dans ce scénario, mais cela a maintenant changé. Le géant de la technologie a également suivi les mesures de la communauté internationale et a également déjà bloqué toutes ses opérations en Russie.

Cela peut sembler être une mesure qui vient d’arriver, mais la vérité est que Huawei a freiné la Russie pendant un certain temps. En mars, la marque avait déjà divisé par deux l’offre de smartphones dans le pays, car il est risqué de maintenir la situation.

Maintenant, cette position a acquis une nouvelle force et l’entreprise souhaite fermer complètement sa présence dans le pays. Ce renforcement de sa position est un résultat clair des actions qui se déroulent en Ukraine et de l’invasion de ce pays.

Les blocus imposés à la Russie ont laissé Huawei dans une situation difficile si elle voulait continuer à être présente dans le pays. Dans le même temps, et compte tenu de l’historique, la marque risquait que les sanctions s’aggravent avec le temps.

Ainsi, avec effet immédiat, Huawei a donné à ses employés des vacances en Russie et a fermé ses bureaux. Une partie de l’équipe, composée d’employés non russes, sera éloignée du pays et déplacée vers d’autres bureaux en Europe.

Huawei occupe une position forte en Russie, ses appareils représentant 33 % du réseau mobile du pays, couvrant de vastes zones. Il sera très difficile pour les opérateurs du pays de passer à d’autres marques, ce qui finirait par coûter trop cher.

Un point où le départ de Huawei aura un poids important est dans la mise en place des réseaux 5G en Russie. Quant au reste des équipements de la marque, à savoir les smartphones, ceux-ci devraient bientôt suivre le même chemin et disparaître des offres du territoire.