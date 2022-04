Il y a une autre fonctionnalité importante de Waze qui échoue sur Android

Waze dépend fortement de ses utilisateurs pour obtenir des informations essentielles. Cet échange de données permet de savoir où se situent les problèmes et quels chemins emprunter pour les éviter et ainsi avoir des trajets plus fluides.

Bien sûr, il y a beaucoup de choses que le service lui-même doit fournir, pour le compléter et l’améliorer. Une fonctionnalité comme celle-ci semble maintenant avoir des problèmes et empêche l’utilisation complète de Waze, notamment avec le service de messagerie WhatsApp.

Comme de nombreux autres outils Google, Waze s’intègre à un large éventail d’applications et de services d’autres développeurs. Cela garantit qu’ils peuvent utiliser cette carte et ce service de voyage dans d’autres environnements et avec d’autres fonctionnalités.

L’une de ces intégrations permet à WhatsApp d’utiliser Waze comme source de localisation. Ceux-ci permettent ensuite aux utilisateurs de se rendre directement à ces endroits, avec la même simplicité à laquelle Waze nous a habitués.

C’est précisément cette capacité qui fait maintenant défaut à certains utilisateurs de smartphones Android. Waze et WhatsApp fonctionnent sans aucun problème, mais l’interconnexion entre ces deux services ne fonctionnait tout simplement pas comme d’habitude jusqu’à récemment.

Cela ne semble pas être un problème qui se propage à de nombreux utilisateurs, mais c’est toujours réel et cela se produit. Waze semble être déjà au courant de son existence et s’efforcera de le résoudre, selon un modérateur des forums de services Google.

On ne sait pas avec certitude ce qui cause ce problème et comment il pourrait se répéter. Cependant, il n’y a pas non plus de solution temporaire qui puisse l’éliminer et ramener Waze et WhatsApp à une utilisation normale.

On s’attend à ce que bientôt Waze ou WhatsApp présentent une solution pour contourner ce problème. Une mise à jour pour cette situation devrait apparaître comme d’habitude et permettre à nouveau l’utilisation de ces 2 services ensemble.