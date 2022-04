Record : TSMC a clôturé le 1er trimestre avec 35,5% de chiffre d’affaires en plus qu’en 2021

Si quelqu’un avait encore des doutes sur l’importance que l’industrie des puces a dans le monde, la pandémie de COVID-19 a aidé à ressentir cette même importance, à travers la rareté des composants. Et comme si cela ne suffisait pas, les marques du secteur se font un devoir de montrer leurs incroyables résultats financiers.

Ainsi, le géant TSMC, a récemment annoncé avoir clôturé le premier trimestre de cette année 2022 avec un chiffre d’affaires record qui a réussi à être supérieur de 35,5% à celui obtenu à la même période de 2021.

TSMC réalise un chiffre d’affaires record au premier trimestre 2022

Pratiquement toutes les entreprises liées au secteur de l’industrie des puces ont présenté des résultats financiers très positifs. Cette réalité est directement liée à l’augmentation significative de la demande d’équipements technologiques, appliqués dans divers marchés, des cartes graphiques au secteur automobile.

De cette manière, et comme on pouvait également s’y attendre, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) a maintenant dévoilé ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022, qui comprend les mois de janvier à mars. Et selon les informations, le constructeur taïwanais a réussi à réaliser un chiffre d’affaires record, avec une croissance de 35,5% sur la même période en 2021.

En termes de valeurs concrètes, TSMC a clôturé le 1er trimestre avec pas moins de 491 076 millions de NT (nouveau dollar taïwanais), ce qui correspond à 16 milliards d’euros, en conversion directe au taux actuellement en vigueur. Dans la même période de 2021, cette valeur était de 362 410 millions de NT, soit environ 12 milliards d’euros.

Ces résultats sont justifiés par l’énorme demande de puces, mais aussi par l’augmentation du prix des wafers, à savoir de 10 % en lithographie 5 nm et 7 nm et de 20 % en lithographie 16 nm et plus.

Pour autant, ces chiffres ne surprennent pas le constructeur, puisqu’il estimait déjà boucler cette période avec un chiffre d’affaires compris entre 16 et 17 milliards de dollars (~14 et 15 milliards d’euros).

La société n’a pas révélé de données spécifiques sur la quantité totale de plaquettes qu’elle a expédiées. Cependant, de plus en plus de marques souhaitent avoir leurs produits sur la chaîne de montage taïwanaise et, à ce titre, on s’attend à ce que l’avenir soit encore plus prometteur pour TSMC.