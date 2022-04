La deuxième génération d’AirPods Pro ne verra le jour que fin 2022

L’un des segments les plus rentables d’Apple est celui des écouteurs. Cet appareil a atteint une place de choix sur le marché et toutes les versions sont une cible de curiosité. Les informations indiquent qu’Apple a vendu plus de 27 millions d’AirPods. La question qui ne veut pas se taire est : quand arriveront les AirPods Pro 2 ?

Ming Chi-Kuo, un analyste qui suit le marché de la société de Cupertino, affirme que la deuxième génération arrivera plus tard cette année.

En octobre 2019, Apple a présenté son nouveau produit phare lié à l’audio : les AirPods Pro.

Ces écouteurs sont d’excellente qualité et apportent de grandes capacités, telles que la suppression active du bruit, avec un design très différent des AirPod d’origine, ainsi que d’autres détails.

Depuis lors, pratiquement parlant, la deuxième génération a commencé. Cependant, près d’un an et demi plus tard, nous n’avons toujours pas eu de leurs nouvelles.

Le célèbre analyste, qui suit le monde Apple, a assuré que la deuxième génération d’AirPods Pro arrivera au second semestre 2022 avec une puce sensiblement améliorée et un nouveau design plus compact. Sera?

AirPods Pro 2 plus tard cette année… hmmm ?

L’analyste en question est le bien connu Ming Chi-Kuo, chargé de publier des prédictions sur l’avenir d’Apple et de ses produits dont le taux de réussite est assez élevé.

Dans un tweet publié sur son compte officiel, Kuo a fourni des informations sur la gamme AirPods de la Big Apple.

Apparemment, les AirPods 3 n’ont pas autant de succès que la demande actuelle pour les AirPods 2. Cela a amené Apple à réduire de 30% la commande de la troisième génération à ses fournisseurs.

En revanche, il a garanti que la deuxième génération d’AirPods Pro arrivera enfin dans la seconde moitié de 2022 après de nombreuses rumeurs à leur sujet.

Ces écouteurs font vraiment parler d’eux. En effet, ils devraient comporter une puce nettement meilleure par rapport au H1 d’origine. Cela vous permettra d’améliorer la suppression active du bruit et l’efficacité du casque, augmentant ainsi la durée de vie de la batterie.

La prise en charge d’Apple Lossless sur Apple Music est également à prévoir, car actuellement aucun AirPod sans fil ne prend en charge ce codec Apple Lossless.

Enfin, il est également signalé que, contrairement à ce qui s’est passé avec les AirPods 3, le lancement de la deuxième génération des AirPods Pro supprimera la première génération, les éliminant du marché.

N’oubliez pas que maintenant, par exemple, les écouteurs d’origine de deuxième et troisième génération (les AirPod d’origine) sont vendus même s’ils ont des technologies différentes.