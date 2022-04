Slaycation Paradise, pour des vacances bien méritées

Merge Games a récemment révélé le lancement de son prochain titre, Slaycation Paradise, un nouveau concept d’agence de voyage qui plaira certainement à tous ceux qui recherchent quelque chose de différent.

Venez mieux connaître Slaycation Paradise.

Slaycation Paradise, en cours de développement par l’équipe d’Affordable Acquisition, est un jeu d’action qui, sous couvert de vacances complètement déjantées, nous apporte un jeu de tir très frénétique, à en juger par les images déjà diffusées.

L’idée est simple… il existe maintenant une agence de voyage qui permet aux touristes (c’est-à-dire aux joueurs) de partir en vacances très peu orthodoxes dans le multivers, au cours desquelles ils peuvent participer à de véritables massacres.

Qu’il s’agisse de zombies, de monstres, d’extraterrestres ou d’autres monstres, Slaycation Paradise sera la destination de vacances idéale pour tous ceux qui en ont assez de la monotonie annuelle de décider quelle plage aller ou quel hôtel avec la meilleure vue…

Slaycation Paradise présente aux joueurs plusieurs scénarios catastrophiques dans lesquels une version alternative de la Terre en danger imminent est mise à disposition. Ce sont donc des décors parfaits pour des vacances en famille, non ?

Le jeu est un jeu de tir avec une perspective descendante qui propose un gameplay frénétique avec des sessions de tir rapides (et plus) où il y a toujours une forte influence des mécanismes de défense de notre base (tower defense). Pour la défense de notre base, il existe un système (CAT Kit) qui nous permet de personnaliser les structures défensives à notre guise et où nous voulons.

Le joueur disposera de plusieurs armes, aussi folles que les thèmes de chaque session. Dans Slaycation Paradise, vous pouvez soit équiper les fusils de chasse classiques ou les lance-flammes, soit vous équiper d’un puissant lance-chats, d’une puissante baguette magique,… entre autres…

Slaycation Paradise sortira plus tard cette année sur Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch et PC.