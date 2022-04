Produits de cimetière Microsoft qui étaient des icônes et qui ont manqué

Microsoft est la société Windows. Et il sera toujours connu comme tel dans les méandres les plus intrinsèques de notre cortex cérébral. Pourtant, et au fil du temps, l’entreprise a lancé et marqué des générations avec des produits aujourd’hui tombés au cimetière.

Il y en a beaucoup, tout au long de nos années sur le site on en parle aussi beaucoup, mais on en laisse 5 pour raviver des souvenirs.

Certes, la plupart des utilisateurs se souviennent de tous, ou du moins de la plupart d’entre eux. Cependant, dans ce lien que nous laissons ici, nous pouvons trouver des produits dont la grande majorité des lecteurs ne se souviennent pas ou dont ils n’ont jamais entendu parler.

Comme tant d’autres, ceux-ci sont emblématiques et nous manqueront :

1.Encarta (1993-2009)

Avant qu’il y ait Wikipédia et beaucoup d’informations en ligne, les gens consultaient des encyclopédies papier. C’était la vaste connaissance compilée en fascicules, dans des collections très riches.

Pour les personnes âgées, disons à partir de la quarantaine, il était normal d’avoir déjà chez leurs parents ces livres avec des images fantastiques et beaucoup d’informations. Cependant, Microsoft a adapté ce concept à la modernité des médias numériques de l’époque et a créé Encarta.

Cette encyclopédie contenait les informations de 29 volumes d’une encyclopédie conventionnelle sur un seul CD-ROM. Il était également moins cher, ce qui en a fait un succès notable au cours de ses premières années. Cependant, en 2001, Wikipedia est arrivé, ce qui a fini par rendre Encarta inutile.

Le dernier Encarta publié en portugais était dans l’édition 2002. Depuis lors, Microsoft n’a publié que des versions en anglais.

2. Zune (2006-2012) – « Microsoft iPod »

L’iPod était le lecteur de musique portable que tout le monde avait… ou voulait. Apple était notoirement une mine d’or, et sa révolution particulière dans l’industrie de la musique avait été copiée par Microsoft, qui eut plus tard un énorme succès avec le Zune, qui définissait à la fois le lecteur et les services pour acheter, télécharger et gérer la musique.

Le premier modèle de la marque, avec 30 Go de disque dur, est sorti par Microsoft le 14 novembre 2006, par Bill Gates. Les modèles d’appareils suivants peuvent avoir 4, 8 et 80 Go de mémoire. Plusieurs jeux ont été développés pour le Zune, certains pourraient même être joués par plus d’une personne via Wi-Fi.

Le problème du Zune était qu’il arrivait en retard. L’iPhone était sur le point de disparaître, et avec lui est venu un adieu progressif aux lecteurs MP3, y compris l’iPod.

3. Messagerie MSN (1999-2013)

MSN Messenger, lancé le 22 juillet 1999 et renommé plus tard Windows Live Messenger, était autrefois l’application de messagerie de Microsoft et le roi absolu des services de messagerie.

Il était en concurrence avec d’autres géants de l’époque, comme ICQ et Yahoo!, et fut même un moment qualifié de « génération MSN », en raison du nombre d’adolescents qui l’utilisaient.

Le problème avec MSN était qu’il devait concurrencer la croissance des réseaux sociaux en général, et de Facebook en particulier. Être sur MSN n’était plus la même chose qu’être sur Facebook. Les gens ont migré du service, et même alors, c’est WhatsApp qui est finalement devenu la norme pour des millions d’utilisateurs.

Par conséquent, le 9 janvier 2013, Microsoft a annoncé la fin du service du programme le 15 mars et que les comptes d’utilisateurs seraient migrés vers Skype, qui appartient à l’entreprise. Le 27 mai 2013, le service a été définitivement désactivé.

4. Téléphone Windows (2010-2019)

Windows Phone est sorti pour la première fois en octobre 2010 avec Windows Phone 7.

Pendant un certain temps, il semblait que ce système d’exploitation mobile Microsoft aurait pu avoir une chance. Son interface unique avec ces mises en page animées était une bouffée d’air frais par rapport aux offres d’iOS et d’Android, et en fait le lancement de Windows 10 et de la plate-forme Windows universelle (PUW) promettait de grandes évolutions dans ce domaine.

Malheureusement, les attentes n’ont jamais été satisfaites. En cours de route, l’acquisition controversée de Nokia et une stratégie d’appareils erratique ont également été compromises par un catalogue de logiciels où il y avait toujours de grandes absences. Au final, Microsoft a fini par abandonner.

5. Windows Movie Maker de Microsoft (2000-2017)

Si vous vouliez créer une courte vidéo rapidement et facilement sur Windows, vous disposiez d’un outil fantastique. Il s’appelait Windows Movie Maker et il était avec nous depuis près de deux décennies.

C’est à partir de cet outil gratuit que beaucoup sont entrés dans le monde du multimédia. Quand c’était un logiciel pris pour acquis, Microsoft a « disparu » avec lui.

Personne ne sait pourquoi Microsoft l’a supprimé de Windows 10, mais c’est probablement l’une des plus grandes plaintes concernant ce système d’exploitation et son successeur, qui propose des alternatives depuis un certain temps déjà, mais rien de comparable. Le programme, ainsi que le package Windows Essentials 2012, ont été officiellement arrêtés le 10 janvier 2017, sans remplacement.

Movie Maker peut toujours être téléchargé, et il est difficile de comprendre comment quelque chose qui fonctionnait si bien a disparu comme ça, au lieu d’être adapté aux temps nouveaux.

A lire aussi…