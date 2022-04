Intel suspend toutes ses activités commerciales en Russie

Malheureusement, la guerre de la Russie contre l’Ukraine continue d’être le sujet qui ouvre les journaux télévisés du monde entier. Le conflit est toujours très actif, et les attaques sont de plus en plus violentes, avec plusieurs massacres qui coûtent la vie à des centaines de civils, dont des enfants.

En ce sens, les marques continuent de tourner le dos au Kremlin et voilà que le géant Intel annonce avoir suspendu toutes ses opérations commerciales dans le pays dirigé par Vladimir Poutine.

L’invasion russe du pays ukrainien a touché des milliers de personnes à travers le monde. Des maisons détruites, des vies prises, des massacres constants et une scène chaotique partout. En réponse à cet assaut russe, plusieurs pays ont appliqué diverses sanctions au pays de Vladimir Poutine, afin d’affecter de manière significative la Russie, notamment dans le secteur économique et financier, dans une tentative du président de suspendre ce que le pays appelle une « opération’.

Dans le même temps, d’innombrables marques, entreprises et fabricants ont également montré qu’ils étaient contre cette guerre et, par conséquent, ont pris des mesures très importantes contre elle.

Intel suspend ses opérations en Russie

Intel est ainsi le dernier nom du secteur technologique à afficher sa position sur ce sujet et, à ce titre, a officiellement annoncé la suspension de toutes ses opérations commerciales en Russie. Selon le géant californien, cette décision fait partie de ses efforts pour condamner la guerre en Ukraine.

Auparavant, nous avions déjà signalé que la société de Pat Gelsinger avait suspendu l’expédition de ses puces à la fois vers la Russie et vers son allié biélorusse. Mais maintenant, les opérations dans le pays envahisseur ont également été suspendues.

Dans la déclaration partagée par Intel, la société ajoute également qu’elle s’efforce de trouver des moyens plus efficaces de soutenir toutes les personnes impliquées et concernées, y compris ses plus de 1 200 employés qui travaillent dans des bureaux russes.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’annonce de la marque ici.