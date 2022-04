WhatsApp augmente à nouveau la sécurité des messages temporaires

Il y a beaucoup de nouvelles et d’améliorations que WhatsApp a présentées aux utilisateurs. Tous ne sont pas immédiatement visibles et donc tous les utilisateurs ne les adoptent pas immédiatement dans leurs conversations quotidiennes.

Les messages temporaires entrent dans cette catégorie, étant quelque chose de très dédié. Maintenant, WhatsApp s’est recentré sur les messages temporaires et les a rendus plus sûrs. Les images et les vidéos qui apparaissent dans ce mode sont désormais mieux protégées grâce à un simple changement.

L’une des nouveautés récentes de WhatsApp a été les messages temporaires et la possibilité d’être utilisés automatiquement et de manière totalement indépendante. Ce n’est pas un nouveau concept, mais il a fallu du temps pour atteindre le service de messagerie le plus utilisé sur Internet.

Tous les messages échangés dans une conversation sont automatiquement supprimés après le temps défini par l’utilisateur. Ainsi, tout historique disparaît tout simplement et ne peut plus être contrôlé ultérieurement par les utilisateurs.

L’un des problèmes reconnus dans ce mode était associé aux images et aux vidéos. Tous les utilisateurs qui avaient configuré leur téléchargement se sont retrouvés avec ceux-ci sur leur smartphone. En fait, ce comportement a fait chuter l’aura de confidentialité et de sécurité car les images et les vidéos n’ont pas été supprimées.

Le changement vient maintenant de WhatsApp et change ce comportement. Les images et les vidéos ne sont plus téléchargées automatiquement. Toute personne essayant de télécharger ces éléments recevra la notification ci-dessus et ne pourra pas le faire.

Néanmoins, il y a quelques points à modifier pour donner encore plus de sécurité et de confidentialité. Les images et les vidéos peuvent toujours être visualisées et téléchargées sur WhatsApp, simplement en ouvrant le menu actuel et en choisissant la bonne option.

Cette nouveauté sera bientôt disponible pour tous, Android et iOS, pour garantir la sécurité et la confidentialité attendues. Il reste aux utilisateurs à opter pour des messages temporaires pour s’assurer que rien n’est enregistré sur le smartphone ou WhatsApp-