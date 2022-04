Tesla : Elon Musk promet que Cybertruck, Roadster et Semi arriveront vraiment en 2023

L’arrivée de nouvelles propositions de Tesla a été constamment retardée et toutes les échéances présentées ont jusqu’à présent été inversées. Elon Musk a reprogrammé et modifié les attentes de ses nombreux clients, essayant de gérer ce processus.

Lors de l’ouverture de la nouvelle Gigafactory au Texas, Elon Musk a rouvert le jeu et a révélé plus d’informations. Enfin, il y a une date pour l’arrivée des Cybertruck, Roadster et Semi, qui est prévue pour l’année prochaine.

Pour l’instant, Tesla propose à ses clients la Model S, la Model 3, la Model X et la Model Y. La marque a des plans très clairs pour élargir sa gamme de véhicules et les a même présentés au public, dans des moments importants pour la marque.

La question qui a été récurrente pour les futurs Cybertruck, Roadster et Semi est toujours la même. Tesla a retardé son entrée en production, plusieurs moments ayant été avancés. Lors de sa dernière apparition publique, Elon Musk a ouvert le jeu et révélé ses plans.

La production de Cybertruck arrivera l’année prochaine. Nous produirons le Roadster et le Semi. Tout s’en vient. Cette année est consacrée à l’expansion et l’année prochaine, il y aura une énorme vague de nouveaux produits.

Tout indique désormais que 2023 sera une année importante pour Tesla, Elon Musk ayant l’intention de commencer à produire ces nouvelles propositions. Dès lors, les nouvelles voitures seront enfin livrées aux premiers clients et prêtes à être achetées.

Fait intéressant, Elon Musk a révélé que 2022 est une année de consolidation et d’expansion pour la marque. Les 2 nouvelles usines que la marque a déjà présentées en 2022 ouvriront les portes à des livraisons plus rapides et concentrées sur les différents marchés où elles sont implantées.

C’est également dans cette nouvelle Gigafactory Texas qu’Elon Musk a révélé son intention de créer une flotte de robots taxis. Ces véhicules futuristes seront complètement autonomes et capables de transporter plusieurs personnes vers et depuis leurs destinations.

On s’attend à ce que ce soit le moment où Elon Musk et Tesla s’entendent sur les dates de sortie des Cybertruck, Roadster et Semi. Le marché attendait ces nouveautés depuis longtemps et elles sont déjà dues à tous ceux qui veulent les acheter pour tirer encore plus de ces voitures entièrement électriques.