L’intelligence artificielle est capable de prédire le visage d’une personne grâce à sa voix

Les systèmes d’intelligence artificielle sont capables de choses incroyables. Celui que nous vous montrons aujourd’hui, par exemple, est capable de prédire le visage d’une personne uniquement par la voix.

Ce système peut être très bénéfique, mais il aura aussi ses inconvénients.

Ce système d’intelligence artificielle, dont l’étude a été publiée dans PNAS, est capable de détecter l’âge, le sexe et l’origine d’une personne à partir de sa voix. De cette façon, il rassemble des éléments pour créer un visage aussi proche que possible de la réalité.

La question qui a motivé les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) est de comprendre dans quelle mesure il est possible de percevoir l’apparence d’une personne en utilisant uniquement la manière dont cette personne parle. Par conséquent, ils ont lancé un projet qui vise à former un algorithme pour générer les caractéristiques physiques d’une personne à partir de sa voix.

Le résultat de ce projet s’appelle Speech2Face et, basé sur un réseau de neurones, il est capable de développer un visage virtuel très similaire à celui d’un être humain simplement en écoutant quelques secondes d’audio de sa voix, mettant en évidence l’âge, le sexe et origine.

Pour pouvoir le faire, le système d’intelligence artificielle a subi un processus de formation qui consistait à étudier les corrélations entre la voix et le visage de milliers de personnes, à travers des vidéos sur YouTube. De cette façon, l’algorithme garantit un tableau de références qui lui permettent de recréer un visage sans connaître l’original.

Bien que le système ne recrée pas d’images exactes, les enquêteurs du MIT assurent que ce n’était pas non plus l’objectif. En fait, le projet vise à ce que le système d’intelligence artificielle recrée le visage d’une personne, en récupérant des caractéristiques physiques corrélées à sa voix.

Ce type de système d’intelligence artificielle pourrait être un atout pour générer des avatars criminels, par exemple. Cependant, cela peut aussi servir des fins moins louables, comme reproduire l’identité d’une personne.

