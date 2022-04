WristChat apporte l’expérience WhatsApp à votre Apple Watch

L’Apple Watch se présente de plus en plus comme un ordinateur de poignet avec pratiquement tout ce dont un utilisateur a besoin. Outre ce que fait nativement une montre, la part des réseaux sociaux est de plus en plus développée. Au point que nous pouvons avoir non seulement des alertes, des notifications, mais aussi une interaction avec nos contacts. Par la voix ou le texte, sans oublier l’écriture manuscrite, l’application WristChat fait désormais le pont entre WhatsApp et notre smartwatch.

Donc, la suggestion d’aujourd’hui est de voir si cette application vous sera utile.

Lire et répondre aux messages WhatsApp sur Apple Watch avec WristChat

WhatsApp est l’une des plateformes de messagerie les plus populaires au monde. Cependant, lorsqu’il s’agit de prendre en charge les appareils Apple, Meta n’a développé que des applications pour iPhone et Mac.

Désormais, grâce au programmeur Adam Foot, les utilisateurs pourront enfin accéder à WhatsApp via leur poignet, avec l’application WristChat pour Apple Watch.

WristChat vise à combler le fossé des pénuries d’applications. Grâce à son intégration unique avec WristBoard, l’utilisateur pourra lire et même écrire. WristChat utilise l’API Web WhatsApp pour accéder aux messages des utilisateurs dans une application watchOS. Cependant, l’application a été créée à l’aide de SwiftUI pour fournir une interface conçue pour l’Apple Watch.

Après avoir installé l’application sur Apple Watch, accédez simplement à WhatApp sur iPhone et ajoutez un appareil, le code QR nécessaire pour coupler WristChat avec Apple Watch s’affichera.

Après la première configuration, l’application affiche une liste de tous vos messages récents, similaire à ce que vous obtenez dans l’application Messages d’Apple. Ensuite, vous pouvez appuyer sur une conversation pour voir les messages et même en envoyer un nouveau, c’est très simple.

L’application permet également certaines options pour personnaliser l’interface. Par exemple, l’application vous permet de choisir si vous souhaitez ou non voir les photos de profil de vos contacts dans la liste des messages et même de changer la couleur des bulles de message.

Le logiciel dispose également d’un retour haptique intégré et de conseils pour aider les utilisateurs à naviguer dans l’application.

Interagir avec l’écran WristChat

L’un des bons avantages est que nous pouvons répondre aux messages de l’écran Apple Watch. Pour cela, WristChat utilise le clavier du WristBoard ou les options natives, comme la dictée ou le dessin manuel.

Avec WristBoard, l’utilisateur peut non seulement taper sur un clavier complet, mais aussi avoir accès à la correction automatique et aux suggestions. Encore mieux, cela fonctionne avec n’importe quel modèle d’Apple Watch, pas seulement la série 7.