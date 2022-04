Oppo Pourrait Lancer Son Propre Soc Pour Smartphones En 2023

Le segment des processeurs mobiles a été l’un des plus discutés dans l’actualité technologique. La concurrence sur ce marché est de plus en plus intense, les constructeurs s’efforçant de produire des équipements qui sont le choix préféré des marques.

En ce sens, les dernières rumeurs de l’industrie indiquent qu’OPPO pourrait également démarrer dans ce secteur, en mentionnant que son propre SoC pour smartphones pourrait arriver dans la prochaine année 2023, aux mains de TSMC.

OPPO pourrait lancer son SoC pour téléphones en 2023

Les nouvelles informations indiquent qu’OPPO pourrait également suivre la tendance consistant à lancer des smartphones avec leurs propres processeurs mobiles. L’entreprise chinoise pourrait commencer à développer ces possibles et futurs SoC en masse dès 2023. Selon les détails révélés par des rumeurs, ces puces s’appuieraient sur le procédé de fabrication en 6 nm du taïwanais TSMC et seraient alors la première étape d’OPPO avec un vue d’intégrer ces appareils dans les smartphones de milieu de gamme.

Mais les données révélées indiquent également qu’après cette nouveauté, l’entreprise pourra toujours investir dans un processeur haut de gamme basé sur le processus de fabrication 4 nm plus avancé, ce qui devrait se produire à la mi-2024.

Si cette information se confirme, alors ce sera certainement un moyen pour OPPO de grandir et de devenir plus autonome, lui permettant de définir et personnaliser ses systèmes, afin de trouver un équilibre entre logiciel et matériel. Ainsi, l’entreprise peut construire son équipement selon son image, ses objectifs et ses aspirations, sans être liée et limitée aux puces existantes qui sont également présentes dans d’autres marques concurrentes.

La dernière entreprise à adopter cette décision est Google, avec ses processeurs Tensor. Dès lors, les constructeurs les plus populaires de ce segment, tels que Qualcomm et MediaTek, seront certainement également attentifs à ces mouvements, afin de prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien de leur leadership.

