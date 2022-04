Spotter de Prozis : Le gadget dont tu as besoin pour prendre soin de ton hygiène personnelle

De nos jours, il existe des gadgets pour presque tout, qui nous permettent d’effectuer certaines actions dans notre propre maison. Le gadget que nous vous présentons aujourd’hui est destiné à l’hygiène personnelle et vous permet de couper facilement les cheveux.

Découvrez les fonctionnalités de Prozis Spotter.

Vous cherchez une tondeuse pour le corps? Ensuite, tu dois rencontrer Spotter, une tondeuse pour le corps de Prozis facile à utiliser qui t’aidera à raser et tondre toutes les zones de ton corps.

Le Spotter de Prozis a une tête de rasage intégrée qui suit les contours de ton visage et te permet de te raser avec une coupe fine en un seul passage. De plus, cette tondeuse est rapide dans son action, simple d’utilisation et sécuritaire !

Le Spotter est un gadget doté d’une batterie rechargeable, qui offre jusqu’à 45 minutes d’utilisation.

Principales caractéristiques de Prozis Spotter

Tension d’entrée : 3 V — 1 A (découpeur) | 100-240V ~ 50/60Hz (adaptateur)

Puissance nominale : 5W

Classe de protection : III (tondeuse)

Classement IP : IPX5

Matériau : ABS (boîtier) | Acier inoxydable (lames)

Type de batterie : Ni-MH

Batterie : 1200mAh (2x600mAh)

Temps de charge : 8 heures

Autonomie de la batterie : jusqu’à 45 minutes

Poids : 122 +/-5 g (tondeuse)

Dimensions : 161 (H) x 32 (ø) mm

Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, te donne la possibilité d’acheter Prozis Spotter avec une réduction de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (que tu dois mettre à l’étape 4 de la validation de ta commande).