Coca-Cola fabrique un soda inspiré du métaverse en édition limitée qui serait nul

WTF ? ! Lundi, la société Coca-Cola a présenté une nouvelle saveur de soda en édition limitée « née dans le métaverse ». La boisson gazeuse s’appelle Byte et, selon le fabricant, elle a le goût de « pixels ». Cependant, selon The Verge, qui a pu essayer un échantillon, il a un goût terrible.

La couleur de la boisson est la même que celle du Coca ordinaire. Il a un pétillement comparable et est sans sucre. Coca-Cola Byte est présenté dans une jolie boîte violacée avec un lettrage pixélisé, mais c’est la seule chose agréable à ce sujet.

Le goût est ce qui le fait vraiment reculer. Mitchell Clark de The Verge dit que le goût est difficile à décrire en utilisant « les mots alimentaires qui [he] sait. » Il a un goût maladif qui est » vaguement fruité « , mais il a cet arrière-goût que vous obtenez avec les édulcorants artificiels. La femme de Clark a dit que cela lui engourdissait la bouche.

Le soda a un parfum fruité presque naturel, mais pas dans le bon sens. Clark a comparé l’arôme de la boisson à celui du spray corporel Axe Anarchy avec une odeur médicinale persistante comme du sirop contre la toux.

La femme de Clark n’arrêtait pas de dire que le goût lui rappelait quelque chose qu’elle ne pouvait pas tout à fait situer. Beaucoup plus tard, Clark lui a demandé si ça avait le goût de Monster ou de Red Bull, notant qu’il ne faisait que deviner puisqu’il n’avait jamais essayé les boissons énergisantes.

« Je pense que c’est Red Bull, OMG! » elle a répondu dans un texto. « C’est pourquoi ça sent la médecine. C’est du Red Bull mélangé à du Coca. »

Clark a fait remarquer que s’il lui avait été demandé de proposer la saveur des pixels, il aurait tourné pour un goût plus proche de «l’expérience statique et légèrement métallique de lécher un moniteur CRT». Mais la comparaison Red Bull/Coke a plus de sens avec le marketing de Coca-Cola.

« Le goût vif et franc de la boisson rappelle la mise sous tension d’un jeu, et sa finition rafraîchissante en fait un compagnon de jeu parfait », lit-on dans le communiqué de presse.

De toute évidence, la société cible le joueur amateur de boissons énergisantes.

Coca-Cola Zero Sugar Byte, sous sa marque officielle, a déjà atteint les détaillants de plusieurs pays d’Amérique latine le 4 avril. Le produit sera disponible pour les courageux aux États-Unis le 2 mai. Cependant, il ne peut être commandé qu’en packs de deux. (12,5 oz chacun) sur le site Web de Coca-Cola. La Chine aura un lancement au détail le 23 mai.