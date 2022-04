PCP « sous le feu » ! Des pirates attaquent le site Web d’un parti

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a un impact mondial. Au Portugal, les partis ont clairement été du côté de l’Ukraine, mais le Parti communiste portugais (PCP) a donné quelques démentis, comme lors du dernier vote qui était contre la présence du président de l’Ukraine dans notre parlement. Cependant, le PCP dit qu’il ne soutient pas la guerre et c’est une calomnie honteuse. [quando se aponta o dedo ao partido].

La page officielle du PCP est actuellement hors ligne et des rumeurs indiquent qu’il s’agissait de pirates informatiques pro-ukrainiens.

Le site Web du PCP attaqué par des hackers pro-ukrainiens ?

Le site officiel du PCP a des « problèmes d’accès », a confirmé aujourd’hui une source du parti à l’agence Lusa, sans identifier la raison des pannes.

Cependant, CNN Portugal a déclaré aujourd’hui que le site avait été la cible d’une attaque informatique perpétrée par des « hackers » pro-ukrainiens et cite une déclaration envoyée à cette salle de rédaction, dans laquelle un groupe de pirates informatiques, qui ne sont pas identifiés, prétend avoir mené pour effectuer une « opération ponctuelle et chirurgicale ».

En plus du site principal, il existe également des pages pour des structures locales, telles que Lisbonne, Porto, Coimbra ou Évora, comme l’a confirmé Lusa. Le site officiel d’Avante!, journal associé au PCP, reste accessible.

Selon les informations, le site Internet du PCP est indisponible au moins depuis 17h00. L’accès à la page a été brièvement rétabli, mais est depuis redevenu indisponible.

Le Parti communiste portugais (PCP) est un parti politique communiste et marxiste-léniniste. C’est l’un des partis communistes les plus puissants d’Europe occidentale et le plus ancien parti politique portugais à l’existence ininterrompue. Le spectre politique du PCP est défini comme allant de la gauche à l’extrême gauche.