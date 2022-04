Revue Monster Energy Supercross : Le jeu vidéo officiel 5 (Playstation 5)

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5, l’édition de cette année du jeu officiel du championnat du monde de Supercross, est maintenant disponible.

Le développement du jeu a de nouveau été en charge de Milestone, qui a beaucoup d’expérience dans le développement de jeux de moto, tels que MotoGP, Hot Wheels Unleashed ou MXGP 2021 peuvent en témoigner.

Nous avons déjà expérimenté toute l’adrénaline et l’émotion de Monster Energy Supercross : The Official Videogame 5. Venez voir…

Monster Energy Supercross : The Official Videogame 5 est là, encore une fois en cours de développement par Milestone.

Comme son nom ne trompe pas, c’est le jeu de compétition officiel, avec toutes les pistes et pilotes officiels de la saison 2021 de Monster Energy Supercross.

carrière sur terre

L’un des principaux modes de Monster Energy Supercross : The Official Videogame 5 sera clairement le mode Carrière, où le joueur crée son avatar et le lance dans la compétition.

Comme dans d’autres jeux motorisés, la carrière alterne entre plusieurs aspects : courses, entraînements spécifiques, Compound, événements et perfectionnement de notre pilote virtuel.

À partir de la fin, le mode Carrière de Monster Energy Supercross : Le jeu vidéo officiel 5 a une touche RPG douce, car, au fur et à mesure que nous gagnons des points d’expérience, nous pouvons améliorer notre coureur virtuel sous divers aspects (Notre coureur a plusieurs améliorations à débloquer dans divers catégories Virage, Contrôle du vélo, Freinage, Récurage, Résistance physique).

Chacune de ces catégories a plusieurs points à débloquer qui nous donnent des avantages notoires sur la piste, il vaut donc la peine d’investir bien et judicieusement.

Et comment gagner des points d’expérience ? Eh bien, d’une part, nos performances de course sont l’une des sources, mais en mode Carrière, nous en avons également d’autres. Par exemple, le mode de formation spécifique (avec objectifs) nous permet de mettre en pratique de nombreuses compétences de nos pilotes lors de petits événements avec des objectifs définis.

En revanche, le Compound est un endroit très agréable au pied des montagnes et au bord d’un lac, où l’on peut exercer son pilotage et ses compétences en toute liberté et sans pression. Et au milieu de ce décor presque paradisiaque, on peut tout de même trouver divers défis et objets de collection ou débloquer des objets.

Il y a aussi occasionnellement des événements qui se déclenchent dans l’avancement de la carrière et qui nous permettent de participer à des compétitions spéciales avec des objectifs bien définis.

Les pratiques libres et les formations spécifiques (avec objectifs) sont extrêmement importantes, car elles nous permettent d’acquérir des crédits et des points d’expérience qui nous permettent d’améliorer notre pilote virtuel.

Une curiosité est le fait que notre pilote peut subir des blessures pendant les courses et l’entraînement, et avec un impact sur ses performances. Par conséquent, et comme il est pratiquement impossible d’éviter les chutes, il est important de faire attention à ce détail lorsque nous sommes entre deux courses, car une blessure grave peut rendre impossible une bonne prochaine course.

Conduite passionnante et physique maladroite

En effet, dans Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5, on peut dire que l’expérience de participer à une course est passionnante, mais des détails tels que la physique des vélos et l’IA des coureurs adverses enlèvent beaucoup d’émotion. le jeu.

Mais en commençant par le début. Conduire les motos est assez compétent, ce qui le rend assez excitant. Au moins quand d’autres problèmes ne nous affectent pas.

Le contrôle du poids du pilote est extrêmement important dans Monster Energy Supercross : The Official Videogame 5, car une grande partie des mouvements (en particulier les sauts et les atterrissages respectifs) ont besoin de la bonne position du pilote et de la répartition du poids respectif plus efficacement, pour réussir. Le contrôle du poids du pilote se fait à l’aide du bon analogique.

Déplacer le manche vers l’avant ou vers l’arrière indique de mettre plus de poids sur l’avant ou l’arrière du vélo, tandis que le pousser sur les côtés indique au cycliste de se pencher du côté respectif. En plus de l’accélération et du freinage, l’utilisation équilibrée du poids et de l’inclinaison du pilote améliorera ou détériorera nos performances sur la piste.

La prise en main est assez réactive et, même si elle a l’air trop arcade, elle s’avère compétente. Par exemple, pour effectuer un virage plus serré, il ne suffit pas de freiner et de tourner. Si nous voulons effectuer le virage à une vitesse plus élevée, il est également conseillé d’incliner le corps du pilote. Autre exemple, si on a une succession de petits sauts, il vaudra mieux pencher le corps vers l’arrière, ce qui fait que le poids est supporté par la roue arrière et ainsi, il y a moins de contact avec des bosses successives et moins de perte de puissance.

Cela n’en a peut-être pas l’air mais, comme vous pouvez le constater, le jeu nécessite beaucoup de technique à retenir et pour cela, il existe un mode appelé Futures Academy qui fonctionne comme un didacticiel, présentant et enseignant comment effectuer divers mouvements, manœuvres et comportements sur la piste qui s’avèrent extrêmement utiles. C’est un tutoriel qui vous montre des points les plus basiques à certains des plus complexes et cela permettra aux joueurs plus inexpérimentés d’avoir une impulsion différente et importante dans l’apprentissage du jeu.

Après avoir maîtrisé les bases et savoir quand accélérer et freiner, voire comment sauter, le jeu devient amusant. Bien sûr, tout cela n’a de sens que si les joueurs investissent également un peu de leur temps pour mieux connaître les pistes et leurs points importants. Cette connaissance des pistes (où accélérer, où freiner, où atterrir lors d’un saut,…) est extrêmement importante dans le jeu, car atterrir du mauvais côté d’une rampe peut facilement faire la différence entre perdre de la puissance ou même tomber. Et cela arrive souvent, nécessitant la plus grande concentration de joueurs.

Puisque Monster Energy Supercross : The Official Videogame 5 se déroule sur terre battue et autres (avec tout ce qui va avec), le terrain subit beaucoup de dégradations et de déformations au fil des tours. Bien qu’il soit assez difficile à simuler, Monster Energy Supercross : The Official Videogame 5 parvient à le faire d’une très bonne manière, étant assez notoire sur les pistes, les chemins les plus courants des pilotes.

Et toutes ces déformations finissent invariablement par avoir un certain impact sur la conduite, le vélo étant plus ou moins difficile à maîtriser selon la trajectoire que l’on choisit.

Si la physique des motos est assez correcte, il est également vrai qu’il existe plusieurs autres détails moins bien réussis, liés aux collisions, à l’IA des coureurs adverses et aux sauts au comportement très étrange, ce qui dans un jeu comme celui-ci, est quelque chose de grave.

Et à partir de là, permettez-moi de préciser qu’à plusieurs reprises, un saut s’est retrouvé sur le casque du pilote qui a atterri plus tôt et la moto a continué à avancer normalement.

En revanche, l’IA des pilotes adverses peut passer de provocante à abasourdie. Les pilotes contrôlés par le système présentent divers types de défis. Les plus forts peuvent être un véritable défi (au bon sens du terme) à surmonter tant ils sont compétents dans le combat qu’ils nous livrent.

Cependant, d’un autre côté, les pilotes les plus faibles ne sont que cela… trop faibles et avec une IA qui nous fait souvent gâcher nos performances avec des situations ridicules.

D’autre part, les collisions sont également médiocres. Je fais référence à de nombreuses situations plus « normales » comme les collisions dans les virages, par exemple, dans lesquelles le vélo et le pilote semblent être un seul « être » et restent debout de manière presque impossible.

Un détail qui pourrait être amusant serait que, lorsque nous nous crashons, au lieu de réapparaître sur la piste, nous devons récupérer le vélo, comme dans la réalité, et reprendre la course.

Dual Sense en action

Avec tant de saccades, de dérapages, de sauts brutaux et de déformations des pistes, Monster Energy Supercross : The Official Videogame 5 est le jeu parfait pour tester les capacités du DualSense. Et dans cet aspect, Milestone était un peu économiste, un peu en deçà de ce à quoi on pouvait s’attendre, et le retour que DualSense nous donne est quelque chose de simpliste et trop lisse.

Même en ayant l’idée qu’un plus grand effort du DualSense pour simuler tout cela pourrait constituer une consommation de batterie extraordinairement élevée, je pense que Milestone aurait pu/aurait dû aller un peu plus loin dans ce chapitre et investir dans plus d’effets physiques sur le tremblement du contrôleur.

En revanche, les gâchettes DualSense (utilisées pour l’accélération et le freinage) sont assez compétentes dans leur tâche de, selon les types de terrain et l’action à l’écran, nous faire ressentir la pression (tant en freinage avec L2 qu’en accélération , avec R2) augmentent et diminuent avec l’impact correspondant sur le comportement de la moto sur la piste.

Un mot pour l’existence d’un mode Split Screen qui nous permet de partager notre écran avec un ami et de rendre la compétition plus physique et plus réelle.

De plus, pour le multijoueur en ligne, il existe un système de lobby avec des courses disponibles où vous pouvez facilement trouver des concurrents.

Enfin, il convient également de noter que Monster Energy Supercross : The Official Videogame 5 propose un éditeur de piste, où les plus fans et patients pourront laisser libre cours à leur imagination et construire leurs pistes, à leur guise.

Au fil des ans, il semble que la saga Monster Energy Supercross ait été un parent pauvre de la famille de jeux Milestone. En fait, les jeux précédents ont été manifestement médiocres, jamais vraiment en mesure d’égaler d’autres titres comme MotoGP.

Bien que l’édition de cette année ne se démarque pas de manière extraordinaire, la vérité est qu’elle parvient à divertir les joueurs et, en surmontant les problèmes de gameplay qu’elle présente, elle finit par devenir un jeu intéressant. Pour les sportifs, bien sûr.

Monster Energy Supercross : Le jeu vidéo officiel 5

avantages

les inconvénients Monster Energy Supercross : Le jeu vidéo officiel 5 avantages Académie du futur

conduite passionnante

Écran divisé

Mode Carrière intense et complet les inconvénients Physique des collisions et des sauts

Peu d’ambition dans l’utilisation du DualSense