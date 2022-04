Examens sans papier : Il y a des nouveautés dans la prescription par SMS/email

« Exames Sem Papel » est une initiative importante du Ministère de la Santé et vise, à travers l’utilisation de multiples plateformes de services centraux, à dématérialiser les processus de demande, d’exécution et de facturation des Moyens Complémentaires de Diagnostic et de Thérapeutique (MCDT), ainsi afin de garantir que toutes les informations relatives à la fourniture de celles-ci accompagnent l’utilisateur sous forme numérique.

Depuis le début du mois, la prescription par SMS ou email est déjà possible pour tous les moyens complémentaires de diagnostic et de thérapie.

Il est désormais possible de prescrire tous les moyens complémentaires de diagnostic et de thérapie (MCDT), sous une forme dématérialisée, en soins de santé primaires. Le changement opéré a permis d’atteindre un taux de prescription électronique d’environ 85%, alors qu’il était auparavant d’environ 36%. Les examens médicaux dématérialisés couvrent désormais tous les domaines, à savoir les domaines relevant de l’endoscopie gastro-entérologique, de la médecine physique et de réadaptation, de la pneumologie-immunoallergologie et de la radiologie.

A titre d’exemple, les demandes de radiographies, de tomodensitogrammes, d’épreuves d’effort avec évaluation des paramètres cardiorespiratoires (sur tapis roulant ou vélo ergonomique), d’examens d’allergologie ou de coloscopies sont désormais couvertes.

Principaux objectifs des examens sans papier

Exames Sem Papel vise à réduire les déchets en s’assurant que :

Tous les examens prescrits sont stockés de manière centralisée dans une base de données nationale centrale ;

Les entités accèdent à la base de données centrale nationale pour accéder à une prescription spécifique et enregistrer toute procédure effectuée ;

Les résultats des tests de diagnostic sont mis à la disposition de tous les médecins et utilisateurs via le dossier de santé électronique ;

Les interactions avec la base de données centrale nationale déclenchent des notifications pour le patient et le médecin de famille ;

La facturation des fournisseurs pour le SRS est effectuée par voie électronique ;

Tous les examens fournis doivent être passés pour avoir un contrat signé entre les fournisseurs de services et avec des SLA spécifiques en place.

Pour faciliter la vie de l’utilisateur, les demandes émises peuvent être consultées dans l’application SNS24 ou dans l’espace personnel du portail SNS24 (sns24.gov.pt) et reçues par SMS et e-mail.

Depuis le 1er avril, plus de 302 mille (302 639) demandes ont été émises sous forme dématérialisée, dont plus de 33 mille seulement aujourd’hui.

