Très attendu : Elon Musk a confirmé que le Tesla Cybertruck sera mis en vente l’année prochaine. Le pick-up électrique a été dévoilé en 2019 avec une date de sortie prévue en 2021. Cela a été repoussé à 2022, et maintenant il a été confirmé que le VE arrivera enfin en 2023.

Musk a fait cette annonce lors de la soirée de lancement de la Gigafactory de Tesla au Texas. Une version de production du Cybertruck était sur scène lors de l’événement, montrant un léger changement par rapport au design original : le camion ne sera plus livré avec des poignées de porte ; au lieu de cela, les capteurs détecteront quand un propriétaire est à proximité et s’ouvriront automatiquement.

Le dévoilement du Cybertruck par Tesla il y a près de trois ans ne s’est pas déroulé sans heurts. Un employé a lancé une boule de métal sur ses vitres côté conducteur « incassables », qui se sont toutes deux brisées. Musk a déclaré plus tard que cela était dû à un test antérieur qui impliquait de frapper les portes du camion avec un marteau. Cela aurait peut-être prouvé la durabilité de la carrosserie du Cybertruck, mais cela aurait également fissuré les vitres logées à l’intérieur de la base des portes, apparemment.

Tesla en 2021 a annoncé que le Cybertruck n’arriverait pas cette année-là mais serait expédié en 2022 à la place. Musk a ensuite déclaré aux employés que la production ne commencerait pas avant la fin de cette année, et un rapport de janvier a affirmé que le véhicule électrique arriverait en 2023, ce que Musk a maintenant confirmé.

Ailleurs, Musk a déclaré qu’une large version bêta de la technologie d’auto-conduite complète de Tesla devrait être lancée aux États-Unis plus tard cette année, et que la Tesla Semi EV devrait également sortir en 2023. Le PDG a ajouté que l’année prochaine verrait la production commencer sur le robot Optimus. , qu’il appelait auparavant le produit en développement le plus important de Tesla, potentiellement plus important que son activité de véhicules.