Nike va ouvrir un centre technologique pour transformer l’expérience client

Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et recherchent donc des marques engagées dans l’innovation. Dans cette optique, Nike ouvrira un nouveau centre technologique à Atlanta pour aider l’entreprise à réinventer l’expérience client.

L’ouverture de la nouvelle installation est prévue pour 2023.

Le géant des vêtements de sport et des chaussures Nike prévoit d’ouvrir un centre technologique à West Midtown, à Atlanta, en Géorgie. L’objectif est d’investir dans un espace où l’entreprise peut explorer l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique en faveur de la réinvention de l’expérience consommateur.

Selon Engadget, Nike possède actuellement plusieurs installations à travers le monde axées sur l’innovation de ses produits, ainsi que sur l’exploration de nouvelles façons d’aller au-delà des chaussures et des vêtements qui créent son identité.

En attendant que le nouvel espace soit fonctionnel, en 2023, les employés affectés au Pôle Technologique travailleront à distance. De plus, on s’attend à ce que l’expansion que Nike garantit dynamise la chaîne d’approvisionnement numérique et travaille sur des solutions pour faciliter les opérations logistiques.

Le nouveau centre technologique de Nike est prêt à développer l’intelligence artificielle ainsi que l’apprentissage automatique pour permettre la réinvention de l’expérience client. Plus que cela, il abritera le nouveau hub de cybersécurité de la côte est de l’entreprise.

Concernant le choix d’Atlanta pour installer son Tech Center, selon Tech News, Nike garantit qu’il reste fidèle à ses racines sportives, et à ses professionnels qualifiés dans plusieurs domaines.

Malgré son identité sportive bien établie, Nike n’est pas en reste de l’évolution technologique, étant même très présente. Il est rappelé qu’en décembre de l’année dernière, l’entreprise a misé sur le métaverse avec l’achat de RTFKT, afin d’étendre son empreinte numérique et ses capacités.

