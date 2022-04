GeForce RTX 3060 Ti contre Radeon RX 6700 XT : 50 points de repère du jeu

Nous avons récemment comparé la GeForce RTX 3070 à la Radeon RX 6700 XT dans une bataille en tête-à-tête de 50 matchs et la GeForce a eu raison des échanges. C’était une bataille serrée pour la plupart, mais le RTX 3070 était plus rapide et compte tenu de l’ensemble de fonctionnalités, cela semblait être la voie à suivre, en supposant que les prix soient compétitifs.

Certains lecteurs étaient contrariés par cette comparaison, affirmant que le 6700 XT était conçu pour concurrencer le RTX 3060 Ti, une comparaison que nous allions toujours faire de toute façon.

Techniquement parlant, le prix du 6700 XT est plus proche du RTX 3070 basé sur le PDSF. Mais pas besoin de perdre le sommeil sur celui-là car aujourd’hui, nous avons une autre référence de 50 jeux comparant les RTX 3060 Ti et 6700 XT, nous pouvons donc mettre fin à ce débat.

Le RTX 3060 Ti est censé être disponible pour 400 $ et le RTX 3070 pour 500 $, avec le 6700 XT à 480 $. Les prix réels sont plus élevés et tous ces GPU ont été tarifés bien au-dessus du PDSF pendant la majeure partie de leur existence.

Au moment de la rédaction, le RTX 3070 est plus proche de 750 $, tandis que le 6700 XT est en baisse à 600 $. Une prime de prix de 25% pour le GPU Nvidia est raide et un peu difficile à justifier, même avec l’aide de DLSS et de bien meilleures performances de traçage de rayons.

Au contraire, c’était un match favorable pour les fans d’AMD qui n’étaient pas satisfaits de la comparaison précédente. Le RTX 3060 Ti est beaucoup plus abordable que le RTX 3070 et légèrement moins que le 6700 XT à 570 $.

Dans le meilleur des cas pour AMD, les 6700 XT et 3060 Ti occupent le même prix, de sorte qu’étant le cas, il sera intéressant de voir comment ils s’empilent sur une vaste gamme de jeux.

Pour les tests, nous avons utilisé notre système de test AMD Ryzen 9 5950X avec 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 double rangée et double canal. Les deux GPU ont été testés à 1080p, 1440p et 4K sur 50 jeux, en utilisant Windows 11 avec la barre redimensionnable activée, ce qui signifie que SAM a été activé pour le GPU Radeon.

Les versions de pilote utilisées étaient Radeon Adrenalin 22.3.1 et GeForce Game Ready Driver 512.15, car il s’agissait des derniers pilotes disponibles lorsque nous avons commencé les tests il y a une semaine.

Jetons un coup d’œil aux résultats de certains des jeux phares, puis nous verrons comment ces deux GPU fonctionnent sur les 50 jeux dans un seul graphique de comparaison.

Repères

À partir de Dying Light 2, la Radeon 6700 XT est légèrement plus rapide que la RTX 3060 Ti. On parle d’une marge de 8% en 1080p, 9% en 1440p et 12% en 4K.

Habituellement, nous nous attendons à ce que la marge diminue en faveur de Nvidia aux résolutions plus élevées, mais ce n’était pas le cas dans ce jeu, bien qu’il y ait certes peu de différence entre une marge de 8 % et 12 %. Solides performances du 6700 XT, même s’il n’a pas fait exploser le 3060 Ti.

Ensuite, nous avons Total War Warhammer III, et ici les résultats oscillent légèrement en faveur de Nvidia avec le RTX 3060 Ti offrant 5 % d’images en plus à 1080p, 8 % de plus en 1440p, puis 17 % de plus en 4K, bien qu’aucun GPU ne soit particulièrement jouable. performances à 4K.

Si vous recherchez une expérience de 60 ips + dans ce titre en utilisant les paramètres de qualité ultra, alors 1080p est la résolution optimale pour cette classe de GPU, bien que nous supposions que la plupart d’entre vous régleraient les paramètres de qualité pour 60 ips à 1440p.

Le 6700 XT fonctionne très bien dans Call of Duty Warzone, produisant bien plus de 100 ips à 1080p, ce qui le rend 13% plus rapide que le 3060 Ti. Le GPU Radeon a maintenu la tête à 1440p et bien qu’il ne s’agisse pas d’une différence énorme, vous remarquerez parfois les 13% de performances supplémentaires. Encore une fois, aucun des deux n’est idéal pour les jeux 4K, avec moins de 60 ips en moyenne.

Forza Horizon 5 fonctionne très bien sur les GPU Radeon, en particulier avec la barre redimensionnable activée. Le 6700 XT bénéficie d’une solide avance de performances à 1080p et 1440p où il était respectivement 16% et 14% plus rapide, puis à 4K, les marges se resserrent et ici le GPU Radeon n’était que 4% plus rapide, donc fondamentalement le même niveau de les performances ont été observées à cette haute résolution.

Les résultats de God of War sont très compétitifs. Ici, le RTX 3060 Ti était légèrement plus rapide à 1080p, puis nous avons vu les mêmes performances à 1440p et 4K.

Les résultats 4K étaient assez bons et il ne faudrait pas grand-chose pour garantir que les fréquences d’images restent au-dessus de 60 ips sur les deux camps.

Oh, mon Dieu, Far Cry 6 a-t-il remué le pot dans notre dernier benchmark. Nous avons mentionné que les fans d’AMD n’aimaient pas que nous comparions le 6700 XT au RTX 3070, mais les radicaux Nvidia n’aimaient pas non plus que nous réactivions la texture HD dans Far Cry 6.

Malgré le fait que le 6700 XT peut fournir plus de 60 images par seconde à 4K avec les textures HD activées, on nous a dit que c’était très irréaliste et nous l’avons fait pour donner une mauvaise image du GPU GeForce.

La vérité est que nous avons toujours testé des jeux qui offrent des packs de textures HD avec eux activés, en particulier lors du test de matériel moyen à haut de gamme. Ce n’était pas nouveau et les textures HD ne devraient pas affecter les performances en supposant que vous disposiez de suffisamment de VRAM. Il s’agit d’une mise à niveau visuelle gratuite et pour la plupart des joueurs, cela vaut la peine d’être utilisé… encore une fois, si vous avez suffisamment de VRAM, ce que vous devriez faire lorsque vous dépensez plus de 500 $ sur une carte graphique.

Ceux qui jouent à Far Cry 6 en 1080p ou 1440p avec le 6700 XT ou le RTX 3060 Ti n’ont pas à s’inquiéter de la VRAM dans ce titre, même avec le pack de textures HD, les deux ont très bien fonctionné malgré le GPU Radeon offrant jusqu’à 10 % de performances en plus. À 4K cependant, cela devient un problème pour le 3060 Ti car il est incapable de fournir des performances jouables, tandis que le 6700 XT a navigué sans problème grâce à sa plus grande mémoire tampon VRAM de 12 Go.

À notre avis, 12 Go de VRAM devraient être le minimum à ce prix. Bizarrement, le RTX 3060 plus lent de Nvidia (la version non Ti) contient un tampon VRAM de 12 Go. Allez comprendre.

Passant à F1 2021, ce jeu permet le traçage de rayons lors de l’utilisation du préréglage de qualité «Ultra élevé», nous l’avons donc laissé activé car nous aimons tester avec des préréglages lorsque cela est possible.

Ce paramètre a vu les deux GPU rendre 116 ips en moyenne à 1080p, mais à 1440p, le RTX 3060 Ti a pris une avance de 8%, puis a pris une avance dominante à 4K avec une marge de 14%. Idéalement, vous souhaiterez réduire les paramètres de qualité visuelle pour augmenter les fréquences d’images, mais si vous maintenez le ray tracing activé, la GeForce régnera en maître.

Metro Exodus Enhanced est un autre titre qui active le ray tracing par défaut. Dans ce cas particulier, la prise en charge du matériel RT est nécessaire pour lancer la version « Améliorée » du jeu.

C’est un mauvais titre pour AMD avec le RTX 3060 Ti dominant le 6700 XT, offrant 27% de performances supplémentaires à 1080p, 31% de plus à 1440p, puis 40% de plus à 4K, bien qu’aucun GPU ne soit adapté à cette résolution.

Passons à autre chose, nous avons Rainbow Six Extraction où les performances sont très similaires. Le 6700 XT était légèrement plus rapide à 1080p, puis nous voyons des performances fondamentalement identiques à 1440p, et à 4K, le 3060 Ti a avancé, bien que les performances globales soient à peu près les mêmes.

Les fréquences d’images dans Apex Legends étaient également similaires, bien que le RTX 3060 Ti ait fourni les meilleures performances à toutes les résolutions testées. On ne parle que d’une différence de 4% en 1080p et 1440p avec une marge de 6% vue en 4K.

Le chapitre trois de Fortnite, la saison deux a été récemment publié et avec lui un certain nombre de problèmes liés aux performances. Cela dit, le jeu semble maintenant être en assez bonne forme, même si les propriétaires de Radeon voudront s’assurer qu’ils exécutent le jeu en mode DX12 car il est essentiellement cassé en utilisant DX11.

En règle générale, les joueurs de Fortnite voudront opter pour des paramètres de qualité de niveau moyen pour cet avantage concurrentiel, mais le faire pour une comparaison GPU en fait plus une référence CPU. De plus, la mise à l’échelle des GPU Radeon et GeForce est très similaire.

Le 6700 XT a fourni des performances de temps de trame sensiblement meilleures avec la dernière mise à jour et cela était évident à 1080p. Même à 1440p, les creux de 1% étaient 25% plus élevés en utilisant le 6700 XT, ce qui représente une marge significative. Au moment où nous atteignons 4K, toutes les différences de performances ont été neutralisées.

Cyberpunk 2077 est un autre titre compétitif pour les RTX 3060 Ti et 6700 XT. Le GPU Radeon était un peu plus rapide à 1080p et 1440p, mais les marges ne valent pas la peine d’être excitées. Les performances étaient fondamentalement les mêmes car vous ne pourrez pas faire la différence entre 87 et 91 ips.

Résumé des performances

Sur la base de la douzaine de jeux que nous venons d’examiner, les RTX 3060 Ti et 6700 XT semblent très proches en termes de performances. Il y avait quelques titres qui favorisaient fortement l’un par rapport à l’autre, mais pour la plupart, les performances étaient similaires.

Nous avons passé une semaine à tester 50 jeux, alors allons vérifier ces données…

En commençant par les données de référence étendues en 1080p, nous constatons que le RTX 3060 Ti n’était que 2% plus lent en moyenne sur les 50 jeux testés. Les grandes victoires de Nvidia sont survenues dans Metro Exodus Enhanced Edition, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Warhammer Vermintide 2, War Thunder et Resident Evil Village. Pour AMD, le 6700 XT était le plus dominant dans Sniper Elite 4, Assassin’s Creed Valhalla, Horizon Zero Dawn, Borderlands 3, Forza Horizon 5, Warzone et The Division 2.

En passant à 1440p, nous avons trouvé une égalité entre le 6700 XT et le RTX 3060 Ti, bien que cela ne signifie pas qu’ils offrent les mêmes performances sur tous les titres. Cela signale simplement que les marges sont globalement équilibrées.

Sur les 50 jeux testés, la marge était inférieure à 10% dans les deux sens pour 39 d’entre eux. Ensuite, pour 22 des jeux testés, la marge était de 5% ou moins, ce que nous considérons comme une égalité.

La seule valeur aberrante était Metro Exodus, le reste des jeux se situant dans une marge de 14%. Pour ceux qui jouent à 1440p, les 6700 XT et 3060 Ti offriront une expérience globalement similaire.

Pour ceux qui jouent en 4K, les résultats sont un peu plus intéressants car le RTX 3060 Ti est généralement plus rapide, sauf si vous manquez de VRAM. Cela ne s’est produit que sur un seul jeu que nous avons testé, bien que nous ayons également vu cela dans Ghost Recon Breakpoint et, dans une certaine mesure, Doom en utilisant les paramètres de qualité les plus élevés. Outre Metro Exodus, Nvidia a remporté de solides victoires dans Vermintide 2, Warhammer III, PUBG, Microsoft Flight Simulator 2020 et Star Wars Jedi Fallen.

Qui gagne?

Cette comparaison est aussi simple que possible. Le seul avantage de la Radeon RX 6700 XT par rapport à la RTX 3060 Ti à l’heure actuelle est le plus grand tampon VRAM, passant de 8 Go à 12 Go. C’est un avantage qui servira certainement bien le 6700 XT à l’avenir, mais à l’heure actuelle, il y a très peu de cas où la VRAM devient pertinente en termes de performances brutes.

En d’autres termes, ce n’est pas un problème pour le RTX 3060 Ti, et là où c’est possible, la solution de contournement est facile à appliquer et n’a pas d’impact significatif sur les visuels.

Bien que nous aurions préféré que le RTX 3060 Ti contienne plus de VRAM, il en a assez pour faire le travail. Les avantages du RTX 3060 Ti incluent des performances de traçage de rayons supérieures – ce qui, personnellement, ne me préoccupe pas trop à ce niveau de performances – mais vous pouvez toujours profiter des effets RT si vous le souhaitez, généralement à des fréquences d’images beaucoup plus élevées que vous. obtiendra avec le 6700 XT.

Le RTX 3060 Ti prend également en charge DLSS, ce qui est un avantage clé pour le moment. AMD travaille maintenant d’arrache-pied pour réduire son importance, mais ils ont encore du chemin à parcourir.

Il est possible que DLSS ne soit pas une fonctionnalité critique dans quelques années, mais nous n’aimons jamais peser lourdement nos recommandations sur ce qui pourrait l’être, nous préférons plutôt nous concentrer sur l’ici et maintenant, et en ce moment DLSS est un argument de vente fort de GPU GeForce RTX.

Avec des performances de rastérisation essentiellement les mêmes, nous ne voyons pas beaucoup de raisons d’acheter le 6700 XT par rapport au RTX 3060 Ti, en particulier lorsque le GPU GeForce coûte le même prix, voire un peu moins.

Nous suivons toujours de près les prix des GPU et notre recommandation reste de tenir un peu plus longtemps avant de faire un achat si possible. Mais si vous voulez acheter maintenant et que vous avez environ 600 $ à dépenser, nous opterons pour la GeForce RTX 3060 Ti.

