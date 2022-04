Avast travaillant sur le correctif après la désinstallation de CCleaner a également supprimé d’autres programmes

Facepalm : L’application de nettoyage du système CCleaner a fait la une des journaux ces dernières années, mais la plupart n’ont pas fait l’objet d’une bonne publicité. Conformément à cette tendance, un utilisateur a récemment découvert que le supprimer de son PC effaçait également la plupart de ses autres programmes. Le propriétaire Avast a reconnu que le problème peut survenir dans certaines circonstances et travaille sur un correctif.

L’utilisateur de Reddit rounakr94 (via BetaNews) plus tôt cette semaine a écrit que lorsqu’ils ont supprimé CCleaner 5.91 de leur PC, ils ont remarqué dans la barre de progression que certains fichiers MSI, Steam et Origin étaient également supprimés. Une fois le processus terminé, Adobe Reader, Afterburner, Aida64, Steam, Origin, Discord, HDsentinel, etc. ont tous été corrompus, mais pas complètement désinstallés.

rounakr94 a ensuite passé deux heures à réinstaller le logiciel supprimé et à analyser entièrement son PC à la recherche de tout signe de logiciel malveillant, une action que vous prendriez probablement dans une telle situation.

Le scan est revenu propre. Un autre utilisateur a demandé où CCleaner avait été installé, ce à quoi rounakr94 a répondu qu’il se trouvait sur le lecteur D:, le même lecteur où résidaient les programmes supprimés/corrompus.

Un développeur sur les forums Piriform a déclaré: « CCleaner devrait tout supprimer de son répertoire d’installation, c’est, dans des circonstances normales, exactement ce que vous voudriez que CCleaner fasse. Pas seulement les fichiers de son manifeste d’installation d’origine, mais toutes les mises à jour, les fichiers journaux, etc pour qu’il ne laisse aucune trace de lui-même.

Cela n’a évidemment pas apaisé rounakr94, qui s’est plaint qu’une telle action ressemble à un mauvais codage ou à de simples tactiques de vengeance pour supprimer CCleaner.

Avast a maintenant reconnu que dans certaines circonstances, la suppression de CCleaner peut supprimer d’autres programmes non associés à l’application.

« Le comportement par défaut de CCleaner lorsqu’il est installé est de créer un nouveau dossier ‘CCleaner’, donc au moment de la désinstallation, tout ce qui se trouve dans ce dossier peut être supprimé sans problème. Dans le cas décrit dans cet article, un utilisateur devrait délibérément contourner ce comportement et choisir d’installer CCleaner dans un dossier qu’ils utilisent actuellement à d’autres fins ou utiliser ultérieurement le dossier ‘CCleaner’ pour autre chose que son utilisation prévue », a déclaré un porte-parole d’Avast.

La société travaille actuellement sur une mise à jour pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent.

CCleaner n’a pas reçu beaucoup de couverture positive depuis son acquisition de Piriform par Avast pour 1,3 milliard de dollars en 2017, la même année où des logiciels malveillants ont été découverts dans l’application. Il y a eu des problèmes de confidentialité en 2018 qui ont vu la fonction de surveillance active se réactiver même après que les utilisateurs l’ont désactivée ; plaintes selon lesquelles CCleaner installait l’antivirus Avast sans autorisation ; et Windows Defender signalant la version gratuite de l’outil comme une application potentiellement indésirable (PUA).