Bitcoin : Madère pourrait-elle être un paradis pour les cryptomonnaies ?

Bitcoin 2022 est la plus grande conférence internationale sur les crypto-monnaies qui se déroule à Miami, en Floride. Miguel Albuquerque, président du gouvernement régional de Madère, est monté sur scène pour dire Je crois au futur et je crois au Bitcoin.

Avec ces mots, il a laissé les portes ouvertes à Bitcoin pour entrer dans la région autonome qui pourrait même devenir un paradis de la crypto-monnaie.

La conférence Bitcoin 2022 se déroule aux États-Unis d’Amérique, plus précisément à Miami, dans l’État de Floride.

L’importance de la crypto-monnaie ne cesse de croître et, par conséquent, sur la scène de cette conférence, il y a plus de 100 intervenants, répartis sur des dizaines de panneaux.

Au grand étonnement de beaucoup, l’une des personnes qui est montée sur scène était Miguel Albuquerque, président du gouvernement régional de Madère.

Je crois au futur et je crois au Bitcoin

Je crois en l’avenir et je crois en Bitcoin ce sont les mots qui ont retenti dans la salle de conférence et ont ainsi ouvert les portes à la crypto-monnaie pour entrer dans la région autonome. Selon Albuquerque, il sera possible de créer un « environnement favorable » pour ce type d’entreprise.

Dans son discours, Miguel Albuquerque a souligné les excellentes conditions dans la région pour les investissements étrangers, y compris les crypto-monnaies. Le fait que cette monnaie ne soit pas soumise à l’impôt était l’un des arguments pour investir dans le Madeira International Business Center.

La région offre également, selon lui, d’excellentes conditions pour ceux qui veulent y travailler, tant au niveau du logement que de la qualité des communications, en plus d’avoir les impôts les plus bas de toute l’Europe.

Le président profite de ce voyage aux États-Unis pour nouer des contacts avec des entreprises technologiques, dont certaines ont déjà manifesté leur intérêt pour s’installer au Centre d’affaires international de Madère.