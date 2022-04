Mark Zuckerberg : « Mes employés m’appellent l’Œil de Sauron »

Les employés de Meta appellent le PDG Mark Zuckerberg « l’œil de Sauron » en raison de son approche du travail. « Mais ils le font avec amour », explique-t-il.

Mark Zuckerberg a révélé que ses employés l’appelaient « l’Œil de Sauron », une référence à l’entité présente dans le Seigneur des Anneaux qui, dans le monde fantastique de Tolkien, voit tout ce qui se passe en Terre du Milieu. « Mais ils le font de manière amicale », a-t-il expliqué. Il en a parlé lors du Tim Ferriss Show, où il a expliqué que l’origine du nom découle de son approche du travail, où il a tendance à vouloir expérimenter de première main de nombreux éléments sur lesquels travaillent les différentes équipes Meta. « Parfois, ils associent mon attention à l’Œil de Sauron », a poursuivi Zuckerberg.

Un surnom qui découle de sa présence constante et du fait qu’il a tendance à organiser des réunions au dernier moment, sans les planifier à l’avance. « Je pense que les avantages que vous tirez d’un retour immédiat et de la possibilité de parler immédiatement à toute personne travaillant sur un projet sont plus importants que de planifier une réunion trois semaines plus tard », a expliqué le fondateur et PDG. D’où son habitude d’organiser des rencontres inattendues, justement pour ne pas laisser passer trop de temps entre le moment de l’épreuve et celui de la confrontation que l’équipe dédiée.

Certes, cependant, tous les employés n’utiliseront pas le nom « Eye of Sauron » d’une manière « aimante » comme il l’appelle, mais Zuckerberg n’est probablement pas assez naïf pour ne pas le savoir. En attendant, Meta travaillerait sur un produit étroitement lié à Mark : le Zuck Buck, une monnaie virtuelle sur laquelle l’entreprise travaille pour proposer un mode de paiement universel au sein de ses propres expériences, que ce soit ses réseaux sociaux, son application de messagerie ou, avant tout, le Métavers sur lequel vont se concentrer les efforts de l’entreprise au cours des prochains mois. Dans ce monde virtuel, une monnaie universelle sera essentielle pour permettre aux utilisateurs d’acheter des articles et des vêtements.