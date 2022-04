Elon Musk va bientôt commencer à produire Optimus, le robot humanoïde de Tesla

Elon Musk a étendu sa présence sur de nouveaux marchés et de nouvelles technologies de manière accélérée. Leurs intérêts sont de plus en plus différents et la preuve en est les nouvelles que des entreprises comme Tesla ont montrées.

Quelque chose qui est en préparation et qui sera bientôt présenté est Optimus, le robot humanoïde de Tesla. Désormais, la société d’Elon Musk a enfin un plan pour sa production, qui devrait démarrer très prochainement.

Optimus devrait être l’une des prochaines nouveautés de Tesla. Il s’agit d’un robot humanoïde généraliste que l’entreprise va créer et commercialiser. Il n’a toujours pas de plan défini pour son utilisation, mais il existe plusieurs domaines où il peut être appliqué.

Introduit en 2021, ce nouveau robot pourra utiliser toutes les technologies que Tesla a préparées pour ses voitures. Il n’a toujours pas de zone définie, mais il a de la place pour être extrêmement utile à l’avenir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses usines.

Étant encore une idée sans matérialisation pratique, cela n’a pas été l’un des principaux paris de la marque. Présente dans leurs présentations, elle a gagné en espace et en visibilité. Maintenant, Elon Musk semble avoir repensé son importance.

C’est lors de l’événement Tesla Cyber ​​​​Rodeo qu’Elon Musk a révélé davantage de ses plans pour Optimus. Elle a l’intention de démarrer sa production très prochainement, l’année prochaine étant son objectif de démarrer sa production.

C’est un plan ambitieux pour Tesla et pour Elon Musk, qui nous a habitués à donner des dates pour ses projets. Souvent, ceux-ci finissent par glisser et sont projetés à des dates beaucoup plus tardives. Cela pourrait bien être l’avenir d’Optimus, le robot humanoïde de Tesla.

Elon Musk veut beaucoup miser sur cette proposition, notamment pour ses usines et en tant qu’effectif. Il s’agit d’un robot généraliste qui peut remplacer l’Homme dans bon nombre de ses tâches quotidiennes. Pour l’instant, il doit encore être terminé et préparé pour interagir avec les tâches qui lui sont assignées.