Google élève sa recherche et vous permet désormais d’utiliser des images et du texte ensemble

La recherche a été le service qui a lancé Google sur le marché. Ce fut le point de départ de Larry Page et Sergey Brin pour créer l’une des plus grandes entreprises sur Internet et un point de départ pour nombre de ses utilisateurs.

Cette même recherche a été renforcée et améliorée au fil des ans et a maintenant reçu une autre nouveauté importante. Désormais, il sera possible pour les utilisateurs de rechercher en utilisant en plus des images et du texte.

La recherche d’images a été l’un des grands progrès de Google et une nouveauté que tous les utilisateurs ont bien accueillie. Il suffit de charger l’image pour que l’ensemble du fichier Google puisse ensuite être recherché et certainement les résultats trouvés.

Bien sûr, il y a toujours place à l’amélioration et cela s’est produit de manière récurrente. Ils veulent rendre la recherche plus simple et plus efficace, pour attirer encore plus d’utilisateurs. Des marges d’amélioration existent et sont clairement exploitées.

La dernière nouveauté fait désormais son apparition, avec l’intégration des recherches d’images et de textes. Il ne se limite pas à compartimenter et résumer ces recherches, mais crée également un contexte et se complète pour obtenir les meilleurs résultats.

Nous pouvons donc rechercher un motif dans une image, puis simplement rechercher des « chemises avec ce motif ». Ils peuvent également rechercher une image d’un appareil, puis demander comment le réparer. Les résultats seront ainsi complétés et intégrés pour donner le maximum aux utilisateurs en termes de résultats de recherche.

Cette technologie, appelée Multitask Unified Model, était connue lors des I/O 2021. Google a investi davantage au cours des mois suivants et elle arrive enfin pour les tests publics. Pour l’instant, il n’est disponible qu’aux États-Unis, mais plus tard, il sera étendu à d’autres pays.

Cette façon de compléter et d’affiner les recherches fera partie du futur de ce que Google va préparer. Cela montre comment l’entreprise investit dans l’amélioration de quelque chose que beaucoup considéraient comme pleinement exploité et qu’elle n’aurait plus à offrir aux utilisateurs.