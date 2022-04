Oneplus Nord N20 : la technologie AMOLED atteint les smartphones les plus abordables, mais...

OnePlus propose des options de smartphone plus abordables dans sa gamme Nord N et le Nord N20 sortira plus tard ce mois-ci, mais de nombreuses informations sont déjà partagées.

En plus des images et d’autres spécifications, on sait que le OnePlus Nord N20 aura un écran AMOLED, cependant, il devra sacrifier le taux de rafraîchissement.

Selon des informations exclusives partagées par le site PC Mag, OnePlus lancera un nouveau smartphone à la fin du mois. Le Oneplus Nord N20 prend ainsi sa place parmi les appareils les plus abordables du constructeur, avec des spécifications qui en feront un modèle très compétitif.

Oneplus Nord N20 – confirmation d’un écran AMOLED

L’une des particularités des informations partagées concerne l’écran qui disposera de la technologie AMOLED, une mise à jour importante par rapport à la version Nord N10, qui dispose d’un écran IPS. Sa résolution sera FullHD +, cependant, il aura un taux de rafraîchissement de 60 Hz, au lieu des 90 Hz proposés par le modèle précédent.

Maintenant, OnePlus doit avoir pesé l’importance des deux facteurs, éventuellement, ou aurait un smartphone avec un écran IPS 90Hz, ou un AMOLED 60Hz, en maintenant le prix de vente. Bien que l’expérience de visionnage soit meilleure à 90 Hz, la vérité est que la technologie AMOLED aura des avantages supplémentaires dans le produit final.

L’un de ces avantages est la possibilité que le capteur d’empreintes digitales puisse être placé sur l’écran, comme cela devrait réellement se produire, selon les informations partagées.

L’image révélée par le site est, comme indiqué, officielle, et montre deux grosses caméras arrière et une caméra frontale perforant l’écran.

Autres spécifications (selon la rumeur)

Les informations suivantes ne sont que des rumeurs, car le fabricant ne les a pas confirmées. Il est avancé que le Oneplus Nord N20 devrait être lancé avec un processeur Qualcomm Snapdragon 695, un appareil photo principal de 48 MP et un appareil photo ultra large de 8 MP. Fait intéressant, il est indiqué que le smartphone devrait avoir OxygenOS 11 au lieu de la version 12, peut-être parce qu’il s’agit d’une version plus légère et qui peut garantir une plus grande fluidité du smartphone avec ce processeur. La charge de la batterie doit être prise en charge par la technologie SuperVooc à 30W.

Il reste désormais à attendre le lancement de cette machine à la fin du mois et les éventuelles informations officielles de pré-lancement habituelles.