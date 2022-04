LEGO et Epic Games créeront un métaverse sans danger pour les enfants

Vous avez probablement lu ou entendu parler du métaverse. Cependant, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce que cela signifie. Bref, c’est un monde virtuel parallèle à notre monde réel.

Et selon les dernières informations, LEGO et Epic Games sont désormais ensemble dans le développement d’un Metaverse sécurisé pour les plus petits.

Le métaverse est l’un des concepts les plus fréquemment mentionnés dans le monde technologique. C’est quelque chose de récent et, par essence, il s’agit d’environnements virtuels, où les utilisateurs peuvent créer une réalité parallèle au monde réel. Et bien que ce concept ne soit pas nouveau, car il y avait déjà des jeux et du contenu créés dans cette dynamique, Metaverse est devenu plus populaire pendant la pandémie, car les gens se concentraient essentiellement sur le monde en ligne.

LEGO et Epic Games ensemble pour créer Metaverse pour les enfants

Ce jeudi (7), LEGO et Epic Games ont annoncé un partenariat à long terme pour créer un Metaverse dédié aux enfants. Selon la marque de jouets et fabricant de jeux, la plateforme se veut « sûr et amusant pour la famille et les enfants » et promet d’être un endroit où les plus petits pourront jouer dans le métavers.

Les entreprises affirment qu’elles construiront ensuite ensemble une expérience numérique immersive, inspirante et engageante pour que les enfants de tous âges s’amusent ensemble. Ainsi, cette « expérience numérique familiale », comme on l’appelle, donnera aux enfants accès à des outils qui leur permettront de devenir des créateurs confiants et offriront des opportunités de jeu incroyables dans un espace sûr et positif.

Selon Niels B. Christiansen, PDG du groupe LEGO :

Les enfants adorent jouer dans le monde numérique et physique et se déplacent de manière transparente entre les deux. Nous pensons qu’il existe un énorme potentiel pour eux de développer leurs compétences tout au long de la vie telles que la créativité, la collaboration et la communication grâce à des expériences numériques. Mais nous avons la responsabilité de les rendre sûrs, inspirants et bénéfiques pour tous. Tout comme nous protégeons les droits des enfants à un jeu physique sûr depuis des générations, nous nous engageons également à faire de même pour le jeu numérique. Nous sommes impatients de travailler avec Epic Games pour façonner cet avenir passionnant et amusant.

À son tour, Tim Sweeney, PDG et fondateur d’Epic Games, a déclaré que :

Le groupe LEGO a captivé l’imagination des enfants et des adultes grâce au jeu créatif pendant près d’un siècle, et nous sommes ravis de faire équipe pour construire un espace dans le métaverse qui est amusant, amusant et conçu pour les enfants et les familles.

Les deux entreprises mettent en avant 3 principes numériques pour assurer la sécurité des espaces numériques qu’elles développeront. Premièrement, ils doivent protéger le droit des enfants à jouer, en faisant de la sécurité et du bien-être une priorité ; ils doivent protéger la vie privée des enfants en donnant la priorité à leurs intérêts ; et ils doivent doter les enfants et les adultes d’outils leur permettant de contrôler leur expérience numérique.