Zuck Bucks : Meta travaille peut-être sur une nouvelle monnaie virtuelle

Dans un autre mouvement capitaliste mettant en vedette Mark Zuckerberg, Meta explore la possibilité d’avoir une monnaie virtuelle appelée Zuck Bucks.

L’idée est de permettre aux utilisateurs de l’utiliser sur les différentes plateformes de l’entreprise.

Meta explorerait l’idée d’introduire une monnaie virtuelle que les utilisateurs pourront utiliser dans toutes leurs applications. Selon le Financial Times, la société de Zuckerberg étudie l’introduction d’un système financier partagé sur ses différentes plateformes, telles que Facebook, Instagram et WhatsApp.

Comme mentionné par Mashable, il est possible que ce soit un moyen pour Meta de booster ses réseaux sociaux, en diversifiant les sources de revenus des plateformes, comme Facebook, qui ont connu des jours meilleurs.

Comme il s’agit d’un projet en développement, il n’y a pas de nom officiel – bien que la monnaie soit surnommée Zuck Bucks -, et on ne sait pas encore comment le système fonctionnera. Apparemment, le nom a été attribué par les employés de l’entreprise.

Bien que l’on sache encore très peu de choses sur les Zuck Bucks, on sait qu’il est possible que la monnaie virtuelle ne soit pas liée à la blockchain. En effet, cela fonctionnera, espère-t-on, de la même manière que les pièces d’un jeu mobile, contrôlées par l’entreprise. C’est-à-dire des pièces qui peuvent être achetées avec de l’argent réel et qui peuvent acheter l’accès à des avantages, des produits, entre autres.

Apparemment, Zuck Bucks est toujours en développement et ne verra donc peut-être jamais la lumière du jour.

Nous n’avons aucune mise à jour à partager aujourd’hui. Nous envisageons en permanence de nouvelles innovations de produits pour les particuliers, les entreprises et les créateurs. En tant qu’entreprise, nous nous concentrons sur la construction pour le métaverse et cela inclut l’aspect des paiements et des services financiers.

Un porte-parole de Meta a déclaré à Mashable.

A lire aussi :