Découvrez la Hyundai Bayon, élue citadine de l’année 2022

Hyundai, ces dernières années, a mis l’accent sur une conception plus européenne de ses véhicules et sur des technologies d’aide à la conduite qui facilitent la vie du conducteur. Ainsi, dans son offre, nous avons trouvé des ajustements dans les segments pour répondre aux besoins du consommateur. Un cas réussi de cette philosophie est le nouveau membre du segment B-SUV, le Bayon. Il s’agit d’un crossover conçu spécifiquement pour l’Europe. L’objectif du constructeur est de démocratiser la technologie pour la rendre accessible à tous.

Nous avons essayé le Hyundai Bayon et laissé notre expérience derrière le volant de ce SUV urbain.

Hyundai Bayon, conçu pour l’Europe

Actuellement, il faut se demander s’il faut miser sur une voiture diesel, essence, hybride ou 100% électrique. Le carburant, l’entretien, la disponibilité pour recharger les batteries et le prix de l’électricité sont des arguments qui doivent avoir beaucoup de poids pour pouvoir prendre une décision rigoureuse.

Pour beaucoup, c’est le moment des voitures électriques, mais dans le scénario actuel, une voiture à essence n’est pas tout à fait déraisonnable, étant donné qu’elle peut être considérablement moins chère sur sa durée de vie, en termes de prix du carburant, de consommation et d’entretien. .

Alors, commençons par montrer une offre au marché de l’essence. Un VUS « petit à l’extérieur, grand à l’intérieur », littéralement !

Nommé d’après la ville de Bayonne, l’une des destinations les plus populaires du sud-ouest de la France, le nouveau Hyundai Bayon est un SUV crossover « petit à l’extérieur mais grand à l’intérieur ». Conçu en Europe et pour l’Europe, le dernier membre de la famille des SUV Hyundai a un extérieur compact, un intérieur spacieux et une gamme très intéressante de fonctionnalités de sécurité et de connectivité.

Design sophistiqué qui capte l’attention des plus distraits

Avec l’élégance associée aux SUV Hyundai, le Bayon reflète l’identité de design « Sensuous Sportiness », qui repose sur une combinaison de facteurs tels que la proportion, l’architecture, le design et la technologie.

A l’avant, la calandre se prolonge jusqu’au bout de la carrosserie, lui conférant une allure robuste. À l’arrière, les phares en forme de flèche soulignent la dynamique du montant C, créant une position large en raison de sa position allongée. La Hyundai Bayon est équipée de jantes en alliage de 17 pouces.





De forme sportive et expressive, il est disponible en neuf couleurs extérieures, dont la nouvelle couleur de lancement, Mangrove Green. Afin de garantir une plus grande personnalisation, ceux qui le souhaitent peuvent choisir le toit peint en Phantom Black.

Couleurs extérieures disponibles :

Perle Vert Mangrove [cor de lançamento] avec option de toit en Phantom Black

Noir fantôme nacré

Blanc polaire avec option de toit noir fantôme

Argent métallisé élégant avec option de toit noir fantôme

Elemental Brass Metallic avec toit Phantom Black en option

Dragon Red Pearl avec option de toit Phantom Black

Aqua Turquoise Metallic avec option de toit Phantom Black

Gris aurore nacré

Intense Blue Pearl avec option de toit Phantom Black

Confort et espace : le meilleur des deux mondes dans la Hyundai Bayon

La City Car of the Year 2022 choisie, au Portugal, garantit un espace intérieur spacieux, compact et polyvalent, avec une position de conduite surélevée, afin d’offrir une visibilité de qualité, ainsi qu’une plus grande confiance et un meilleur contrôle.

De plus, malgré ses dimensions extérieures compactes, il garantit un volume de coffre qui fait référence dans le segment, avec 411 litres de capacité, tout en maximisant le confort des passagers avant et arrière.

Il y a un plancher de coffre réglable qui peut être placé au ras du bord de chargement. Il n’y a pas de roue de secours, mais il y a du gel anti-crevaison et un compresseur.

La Hyundai Bayon est équipée d’un éclairage LED intégré dans les zones intérieures avant et arrière.

Dimensions:

Longueur : 4.180mm

Largeur : 1,775 mm

Hauteur : 1 490 mm (1 500 mm avec jantes alliage 17″)

Empattement : 2 580 mm

Capacité du coffre à bagages : 411 litres

Une technologie qui facilite le quotidien

La Hyundai Bayon intègre une technologie de connectivité avancée, assurant un tableau de bord 10,25 » 100% numérique et un écran tactile central de 8 ». Ensemble, ils donnent un look élégant et une facilité d’utilisation. Plus que cela, il offre la possibilité de mettre en miroir le téléphone mobile sans fil, en utilisant Apple CarPlay ou Android Auto, sans avoir à connecter de câbles pour profiter de cette fonctionnalité.

Le processus d’appairage n’est pas difficile, mais il est important de suivre les instructions afin que les étapes soient effectuées soit dans le centre de divertissement automobile, soit sur l’appareil. Ensuite, vous avez tout à votre disposition, même plusieurs applications déjà prises en charge par les systèmes Apple ou Google.

Equipement de connectivité :

Écran audio de 8 pouces

Tableau de bord numérique 10,25″

Apple CarPlay et Android Auto (connexion sans fil avec affichage audio de 8 pouces

Trois ports USB (deux à l’avant et un dans la deuxième rangée de sièges)

Hyundai Bayon Safety : Ceux qui quittent les leurs ne dégénèrent pas

Le conducteur a besoin du véhicule pour l’aider à conduire. De nos jours, avec la massification des technologies dédiées à la surveillance de l’activité autour des véhicules, il est plus sûr de conduire. Hyundai a fait un excellent travail! En effet, ceux qui essaient ces systèmes auxiliaires pour la première fois ne ressentent pas de choc, la courbe d’apprentissage est très légère et ils s’attacheront facilement à ces technologies.

Lorsque l’on teste le Bayon sur route, comme pour le reste de la famille des SUV Hyundai, la qualité des équipements de sécurité ne déçoit pas. Après tout, ce crossover dispose d’une large gamme de systèmes de sécurité, tels que des équipements de conduite semi-autonomes, tels que Lane Keeping Assist (LFA).

Plus que cela, le système de sécurité Hyundai Smart Sense propose des équipements tels que le freinage d’urgence autonome, l’alerte de fatigue du conducteur, le système d’information sur la vitesse maximale, l’alerte de démarrage du véhicule et le système de stationnement arrière.

Équipement de sécurité SmartSense :

Système de suivi de voie (LKA)

Assistance au maintien de voie (LFA)

Système d’information sur la vitesse maximale (ISLA)

Système de contrôle automatique des feux de route (HBA)

Freinage d’urgence autonome (FCA) avec détection des cyclistes et des piétons

Alerte de fatigue du conducteur (DAW)

Alerte de démarrage du véhicule avant (LVDA)

Alerte passager arrière (ROA)

Performances et moteurs

Un point très positif est la facilité de conduite.

Grâce à l’amélioration des moteurs de la famille Kappa, Bayon garantit un excellent rendement énergétique et des émissions de CO2 très compétitives.





Ce modèle que nous avons testé est équipé d’un moteur 1.0 T-GDi. Le SUV a une puissance de 100 ch et peut être combiné avec une transmission manuelle à six vitesses (6MT) ou une transmission à double embrayage à sept vitesses (7DCT).

Plus que cela, il intègre trois modes de conduite pour optimiser la réponse du moteur et les performances de conduite : Eco, Normal et Sport.

Prix

La nouvelle Hyundai Bayon est disponible à partir de 19 900 €, avec une campagne de financement, en vigueur jusqu’au 30 avril 2022. De plus, elle offre une garantie kilométrage illimité de sept ans, une assistance routière et des contrôles annuels gratuits pendant la durée de vie du modèle.

En résumé…

Bayon apporte la tranquillité d’esprit sur la route. Après l’avoir conduite dans divers scénarios, que ce soit en ville, à l’heure de pointe, ou dans la tranquillité des villages du Portugal, nous avons remarqué que cette Hyundai est une voiture sensée et équilibrée. Spacieux, facile à utiliser et facile à conduire.

Ce n’est pas une voiture pour ceux qui recherchent des caractéristiques spectaculaires, et avec des détails époustouflants, c’est pour ceux qui veulent une voiture sûre, très fiable et familière.