L’ISS accueillera la première équipe d’astronautes entièrement privée

La Station spatiale internationale (ISS) bénéficie de la collaboration de plusieurs agences spatiales, recevant fréquemment ses astronautes pour des missions. Cependant, désormais, il accueillera, pour la première fois, une équipe entièrement privée.

Les astronautes appartiennent à Axiom Space.

L’ISS accueillera à son bord quatre astronautes d’Axiom Space, la première équipe entièrement privée à se rendre à la station internationale. Avec la NASA et d’autres entités de l’industrie spatiale, Axiom Space a considéré le lancement comme un « tournant » dans l’expansion des entreprises commerciales spéciales.

C’est le début de nombreux débuts pour la commercialisation de l’orbite terrestre basse. C’est comme les débuts d’Internet, et nous n’avons même pas imaginé toutes les possibilités, toutes les capacités, que nous allons offrir dans l’espace.

Le co-fondateur et président exécutif d’Axiom Space, Kam Ghaffarian, a déclaré dans une interview à Reuters.

Le lancement de l’Ax-1 devait avoir lieu le mercredi 6 avril. Après avoir été reportée et si la météo le permet, l’équipe composée de quatre astronautes partira le vendredi 8 avril du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Ils seront envoyés par le Falcon 9 fourni et piloté par SpaceX.

Si la mission se déroule comme prévu, les astronautes arriveront à l’ISS 28 heures après le lancement. À bord se trouveront le chef de mission Michael Lopez-Alegria, astronaute à la retraite de la NASA et vice-président du développement commercial pour Axiom Space, accompagné du pilote Larry Connor, entrepreneur immobilier et technologique et aviateur de voltige, et de deux experts de la mission : Eytan Stibbe, un philanthrope-investisseur et ancien pilote de chasse israélien, et Mark Pathy, homme d’affaires et philanthrope canadien.

Selon Axiom Space, l’équipe d’astronautes apportera du matériel et des fournitures à l’ISS pour 26 expériences technologiques et scientifiques. Avant de retourner sur Terre, 10 jours après le lancement, ils étudieront les questions de santé cérébrale, les cellules souches cardiaques, le cancer et le vieillissement, ainsi qu’une démonstration technologique pour produire des optiques utilisant la tension superficielle des fluides en microgravité.

Kathy Lueders, administratrice associée de la NASA pour les opérations spatiales, a décrit le rôle d’Axiom Space comme un « partenariat important pour l’avenir ». En outre, la société a passé un contrat avec SpaceX pour effectuer trois autres missions au cours des deux prochaines années.

