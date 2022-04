Un snowboarder dit que le SOS d’urgence de l’iPhone lui a sauvé la vie après être tombé dans une crevasse

En bref: la fonction iPhone Emergency SOS d’Apple a sauvé une vie après qu’une personne soit tombée de 15 pieds dans une crevasse cachée alors qu’elle faisait du snowboard seul à 10 000 pieds dans les Alpes suisses.

LBC rapporte que le Britannique de 41 ans, Tim Blakey, un vétéran du snowboard de 17 ans, est tombé dans le trou lorsque la neige en dessous de lui a cédé. Il aurait chuté encore plus s’il n’y avait pas eu le fragile pont de neige sur lequel Blakey a atterri.

Méfiez-vous des trous cachés lorsque vous faites du snowboard

Pire encore pour l’entraîneur personnel, il restait 3% de charge sur la batterie de son iPhone. Heureusement, il avait un booster de batterie dans son sac à dos, mais a dû se déplacer « très, très prudemment pour l’enlever et le sortir ». Il y avait aussi le problème de l’écran recouvert de glace et de neige. Il a donc décidé d’utiliser la fonction SOS d’urgence de l’appareil au lieu d’essayer de faire défiler l’affichage humide.

Blakey savait qu’il fallait activer le SOS d’urgence en appuyant cinq fois sur le bouton d’alimentation de l’iPhone. Cela a automatiquement appelé les services d’urgence locaux, transmis sa position exacte et envoyé un message à ses contacts d’urgence.

« J’avais une connexion 3G là-bas mais j’en avais besoin [the iPhone] assez longtemps pour qu’ils me localisent. J’ai mis 20 minutes à joindre les secours et ils m’ont dit de ne pas bouger », a-t-il expliqué.

Il a fallu 45 minutes d’être pris au piège dans la crevasse avant que le volontaire de sauvetage Michael Schwarzl, qui avait reçu le texte avec l’emplacement du snowboarder, dirige l’équipe de sauvetage qui a trouvé Blakey et a appelé à un transport aérien par hélicoptère.

Blakey a remercié Schwarzl et Apple dans un post Instagram, louant l’utilité de la fonction SOS d’urgence, en particulier « lorsque votre écran coule constamment ».

En 2019, la fonction Emergency SOS a été créditée d’avoir sauvé une femme d’une tentative d’agression sexuelle. Il a également été utilisé via une Apple Watch pour sauver la vie d’un nageur tombé à travers la glace l’année dernière.

Crédit d’impression : Felipe Giacometti