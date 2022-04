OnePlus a lancé son OnePlus 10 Pro plus tôt cette année. Contrairement aux versions des années précédentes, il n’y avait pas de version de base, donc le OnePlus 10 n’était pas une option pour le portefeuille du fabricant.

Dans une union grandissante avec OPPO, on sait maintenant que le OnePlus 10 pourrait arriver, mais sous la forme de l’Oppo Reno 8.

OnePlus est une marque du groupe OPPO et c’est déjà une certitude que ces deux marques travaillent à n’en faire qu’une d’ici peu. En fait, les similitudes entre les interfaces utilisateur ColorOS et OxygenOS sont de plus en plus évidentes, avec une expérience utilisateur très proche, et il en va de même avec certaines fonctionnalités clés.

Soit dit en passant, le lancement du OnePlus 10 Pro était sur le point de se produire avec ColorOS, mais cette décision a été annulée sur le marché international.

Quelque chose qui n’était pas très clair était la présentation d’un seul modèle du meilleur smartphone, encore plus dans la version Pro.

Le prochain smartphone d’OPPO pourrait être le OnePlus 10

De nouvelles rumeurs et une image commencent à aider à reconstituer les pièces de ce puzzle entre les deux constructeurs. Le futur smartphone d’OPPO, le Reno 8, pourrait être la version de base du OnePlus 10. Dans un partage sur le réseau social Weibo, Digital Chat Station, a révélé une image et quelques spécifications de l’Oppo Reno 8, où une énorme ressemblance avec OnePlus est visible 10 Pro, sans l’inscription de la marque Hasselblad sur le module de caméra.

Dans la publication, le leaker parle encore d’un écran de 6,55″ avec une résolution de 2400 x 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, avec une caméra perforant le coin supérieur gauche. La caméra arrière, plus précisément le capteur principal, est indiquée comme un 50 mégapixels Sony IMX766.

Si nous parlons d’un saut en termes de performances par rapport à la gamme Reno d’OPPO, alors le smartphone devrait être présenté avec un SoC Snapdragon 8 Gen1 ou équivalent. Cependant, il sera très probablement toujours en concurrence dans une gamme légèrement inférieure, peut-être même avec un SoC MediaTek. A noter que l’Oppo Reno 7 est équipé d’un Dimensity 900.