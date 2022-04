États-Unis : le botnet découvert semble appartenir à la Russie

Le moment que nous vivons est celui d’une méfiance totale aux niveaux les plus divers. Dans le domaine de la cybersécurité, seule une alliance entre pays peut être la solution à ce problème, mais ce n’est pas ce que l’on voit souvent se produire.

Le gouvernement des États-Unis a annoncé qu’il avait démantelé un botnet prétendument contrôlé par l’agence des services secrets militaires russes, le GRU, qui a infecté des milliers de périphériques matériels.

Le réseau de robots semble appartenir aux services secrets russes

Les robots, ou robots Internet, sont également connus sous le nom d’araignées, de robots d’indexation et de robots Web. Bien qu’ils puissent être utilisés pour effectuer des tâches répétitives de manière automatisée, telles que l’indexation d’un moteur de recherche, ils sont également utilisés pour propager des logiciels malveillants et d’autres menaces.

Le procureur général américain Merrick Garland a tenu une conférence de presse conjointe avec le directeur du FBI Christopher Wray pour fournir plus de détails sur le botnet découvert qui semble appartenir aux services secrets russes.

D’après Garland…

Heureusement, nous avons pu démanteler ce réseau de « bots » avant qu’il ne puisse être utilisé. Grâce à notre travail en étroite collaboration avec des partenaires internationaux, nous avons pu détecter l’infection de milliers d’appareils ‘hardware’ sur le réseau »

Le titulaire du portefeuille de la justice dans l’administration du président Joe Biden a rappelé que « le gouvernement russe a récemment utilisé une infrastructure similaire pour attaquer des cibles ukrainiennes ».

Washington a également sanctionné Maria et Katerina, les deux filles du président russe Vladimir Poutine ; l’épouse et la fille du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ; et des membres du Conseil de sécurité russe, dont l’ancien Premier ministre Dmitri Medvedev et le chef du gouvernement actuel, Mikhail Mishustin.

Les États-Unis ont également, avec leurs alliés occidentaux, interdit tout nouvel investissement en Russie et intensifié les sanctions contre les deux principales banques, Sberbank et Alfa Bank.

La guerre en Ukraine, qui est entrée aujourd’hui dans son 42e jour, a fait un nombre encore indéterminé de victimes civiles et militaires et, tout en admettant que « les chiffres réels sont considérablement plus élevés », l’organisation a confirmé aujourd’hui au moins 1 563 morts, dont 130 enfants et 2 213 blessés parmi la population civile.