Intel annonce une nouvelle puce Blockscale, son ASIC pour l’extraction de crypto-monnaie

La pratique du minage de cryptomonnaies étant toujours très active au niveau mondial, de nombreuses marques en profitent pour développer d’authentiques poules dorées qui, par essence, sont des équipements dédiés à cette activité.

En ce sens, Intel a récemment annoncé sa nouvelle puce baptisée Blockscale, un ASIC spécialisé dans l’extraction de monnaies numériques.

Intel Blockscale : le nouvel ASIC pour le minage de cryptomonnaies

Ce lundi (4), Intel a officiellement annoncé son nouvel ASIC Blockscale. Selon la société, la production de ces puces a déjà commencé et il s’agit alors d’une tentative du fabricant des populaires processeurs Intel Core d’explorer également le marché des crypto-monnaies. La société californienne affirme que la nouveauté a une plus grande efficacité énergétique que les autres options basées sur le hachage SHA-256 qui sont normalement associées au Bitcoin.

L’Intel Blockscale fait alors partie de la deuxième génération de puces de minage de la société de Pat Gelsinger, la gamme Bonanza Mile ayant été dévoilée précédemment. Mais alors que ces derniers ont été produits dans un processus de fabrication en 7 nm, les nouveaux ASIC utiliseront la lithographie en 4 nm et pourront même être fabriqués par des industries extérieures, comme le taïwanais TSMC.

Selon Balaji Kanigicherla, vice-président d’Intel et directeur général de l’informatique personnalisée chez Accelerated Computing Systems and Graphics Group :

L’élan autour de la blockchain continue de croître. C’est le catalyseur de l’informatique décentralisée et distribuée, ouvrant la voie à des modèles commerciaux innovants. Pour piloter cette ère de l’informatique, Intel développe des solutions qui offrent un équilibre entre le débit de hachage et l’efficacité énergétique, quel que soit l’environnement d’exploitation du client. Les décennies de recherche et développement d’Intel dans le domaine de la cryptomonnaie, des techniques de hachage et des circuits à très basse tension permettent aux applications blockchain d’augmenter leur puissance de calcul sans compromettre la durabilité.

Selon Intel, les ASIC Blockscale disposent d’un algorithme dédié Secure Hash-256 (SHC-256) qui est capable d’atteindre un taux de hachage allant jusqu’à 580 GH/s, avec une efficacité énergétique de 26 J/TH. L’équipement est préparé pour supporter jusqu’à 256 circuits intégrés par chaîne, des systèmes intégrés de mesure de température et de tension. De plus, ils utilisent du matériel et des logiciels de référence pour faciliter la création de systèmes complexes.

L’ASIC d’Intel n’interférera pas avec la production de CPU et de GPU

Dans l’annonce, la société souligne également que le déploiement du silicium pour ces nouvelles puces minières n’interférera ni ne conditionnera la production et la fourniture de ses processeurs et cartes graphiques traditionnels et nationaux.

Intel affirme que ses ASIC Blockscale arriveront sur le marché à partir de 2023, avec un prix de 20 000 dollars chacun (~ 18 000 euros). Vous pouvez voir tous les détails annoncés par la société sur la nouvelle puce ici.