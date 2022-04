Le robot Slime magnétique pourrait devenir une arme puissante en médecine

Nous avons déjà vu ici à plusieurs reprises que la technologie est une excellente alliée de la médecine. Preuve en est, cette fois, une boue magnétique qui pourrait être utilisée dans le système digestif pour, par exemple, aider à réduire les dommages résultant de l’ingestion d’une batterie.

Bien qu’il ait été annoncé à l’approche du poisson d’avril, ses créateurs ont déjà prouvé sa véracité.

Un groupe de scientifiques a créé une boue magnétique capable de s’enrouler autour de petits objets, ainsi que de traverser des espaces étroits, revenant plus tard à sa structure initiale. Selon les créateurs, le slime est contrôlé par des aimants, et est également un bon conducteur électrique, et peut être utilisé pour connecter des électrodes.

Bien qu’il ait été publié près du poisson d’avril, le 1er avril, le co-créateur Li Zhang de l’Université chinoise de Hong Kong a assuré que la boue magnétique de couleur sombre est une véritable enquête scientifique et non une blague. En fait, comme mentionné par The Guardian, les médias l’ont comparé à Flubber, une substance montrée dans le film de science-fiction de 1997.

Le but ultime est de l’appliquer comme un robot. Nous le considérons toujours comme une recherche fondamentale – essayant de comprendre ses propriétés matérielles.

dit Zhang, ajoutant que pour l’instant, le slime n’a pas d’autonomie.

Slime peut être utilisé sur le corps humain

Dans une étude publiée dans Advanced Functional Materials, il a été décrit comme un robot magnétique visqueux. Celui-ci est composé d’un mélange d’un polymère connu sous le nom d’alcool polyvinylique – présent dans les produits de nettoyage – et d’aimants en néodyme.

Selon les créateurs, le slime contient des particules magnétiques qui lui permettent de voyager, de tourner et de prendre des formes en « O » et en « C » lorsque des aimants externes sont appliqués. Parce qu’il a des propriétés viscoélastiques, « parfois il se comporte comme un solide, parfois il se comporte comme un liquide », et il est capable de traverser des espaces étroits de quelques millimètres seulement, ainsi que de transporter des objets à l’intérieur.

Lorsqu’il est touché très rapidement, il se comporte comme un solide. Lorsque nous le touchons doucement et lentement, il se comporte comme un liquide.

Zhang a expliqué.

Pour l’instant, l’équipe n’envisage pas de tester ce nouveau robot dans un environnement médical. Cependant, il prédit que le slime pourrait être prometteur à l’avenir. Par exemple, dans le système digestif, où il peut aider à réduire les dommages résultant de l’ingestion d’une petite pile.

Pour empêcher la fuite d’électrolytes toxiques, nous pourrions peut-être utiliser ce genre de robot visqueux pour faire une encapsulation, pour former une sorte de revêtement inerte.

Zhang a précisé.

Bien qu’innovant, le slime lui-même contient des particules magnétiques toxiques. Par conséquent, les créateurs l’ont enduit d’une couche de silice – l’un des composants du sable – afin de créer une couche protectrice.

Selon Zhang, la sécurité associée à la boue, compte tenu de ces particules toxiques, dépendrait « fortement de la durée pendant laquelle vous les gardez à l’intérieur de votre corps ».

Le robot visqueux proposé met en œuvre diverses fonctions, notamment saisir des objets solides, avaler et transporter des objets nocifs, surveiller les mouvements humains et commuter et réparer des circuits. Cette étude propose la conception de nouveaux robots à corps mou et améliore leurs applications futures dans les domaines biomédical, électronique et autres.

Lire dans l’étude.

A lire aussi :