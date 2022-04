Meta saute la conférence des développeurs F8 pour se concentrer sur la construction du métaverse

En bref : la société mère de Facebook, Meta, n’organisera pas sa conférence annuelle des développeurs F8 cette année. Ce sera la première fois que l’entreprise sautera une conférence F8 en près d’une décennie, et ce n’est pas à cause de la pandémie.

Diego Duarte Moreira, directeur des produits et des partenariats chez Meta, a déclaré que la société prenait une brève pause pour se préparer à de nouvelles initiatives adaptées au prochain chapitre d’Internet : le métaverse.

Facebook a ignoré la conférence pour la dernière fois en 2013 et n’a pas organisé de F8 en personne depuis 2019. Les émissions de 2020 et 2021 étaient toutes deux des événements virtuels en raison de la pandémie de Covid-19.

Le géant des réseaux sociaux a mis les bouchées doubles sur son initiative de métaverse ces derniers temps. À la fin de l’année dernière, la société a changé sa dénomination sociale de Facebook à Meta et a déjà commencé à construire ce qu’elle pense être le supercalculateur le plus rapide au monde.

Tout le monde n’est pas convaincu que la vision de Meta pour le métaverse est exacte.

Au SXSW le mois dernier, l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, a déclaré qu’il ne croyait pas que la définition du métaverse par la société allait réussir. Le chef de Microsoft, Satya Nadella, un mois plus tôt, a plus ou moins déclaré que le métaverse n’était qu’un jeu.

Les développeurs qui souhaitent obtenir des conseils de Meta en l’absence de F8 sont encouragés à consulter les autres événements à venir de la société, notamment Conversations le 19 mai et Connect plus tard cette année. Des informations sur d’autres événements et hackathons sont disponibles sur le portail des développeurs de Meta.