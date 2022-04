Felicity Ace : Liste des marques et quantités de véhicules qui ont coulé

Un énorme cargo nommé Felicity Ace a pris feu dans l’Atlantique avec près de 4 000 véhicules à bord. Selon la marine portugaise, le navire marchand Felicity Ace a coulé en dehors de la zone économique et exclusive portugaise et avec lui tous les véhicules qu’il transportait.

Voir la liste des marques et des quantités qui ont coulé avec le cargo.

Selon la marine portugaise sur Facebook, le 24 février 2022, le navire Felicity Ace a perdu sa stabilité et a coulé à environ 25 milles nautiques, soit l’équivalent de 46 kilomètres, hors de la limite de la zone économique et exclusive du Portugal, dans une zone dont la profondeur est d’environ 3 mille mètres.

Sur le site, il y avait quelques épaves et une petite tache de résidu huileux, qui a été dispersée par les jets d’eau des remorqueurs et qui a été surveillée par la Direction de la lutte contre la pollution de l’Autorité maritime nationale et l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) .

Liste des marques et quantités de véhicules qui ont coulé avec le Felicity Ace

Le navire marchand « Felicity Ace », naviguant à 90 miles nautiques (environ 170 km) au sud-ouest de l’île de Faial, a subi un incendie à bord le 16 février. Les 22 membres d’équipage ont été secourus et transportés en toute sécurité à l’aéroport de Horta.

La perte du cargo, de la taille de trois terrains de football, est d’environ 139 millions.