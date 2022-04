Les Ukrainiens utilisent Find My pour surveiller les troupes russes qui ont volé des appareils Apple

Nous avons souligné à plusieurs reprises la qualité de la plateforme Find My d’Apple. Un réseau qui vous permet de surveiller les appareils indiquant leur emplacement en temps réel.

Dans cette guerre, les Ukrainiens profitent des capacités de ce réseau et de l’ignorance des soldats russes qui, en volant des appareils Apple, dénoncent leur position sur le terrain.

Les Ukrainiens se sont tournés vers la technologie de suivi des appareils Find My d’Apple pour suivre les mouvements des troupes russes.

Après que les soldats de Poutine aient volé l’équipement Apple pendant l’invasion, les propriétaires ukrainiens des appareils peuvent voir et signaler où se dirigent les troupes transportant cet équipement. Les informations en temps réel incluent un retrait récent vers la Biélorussie.

Au milieu du carnage d’une invasion, en plus des dégâts horribles laissés derrière eux, des réfugiés obligés de fuir leur pays et des nombreux morts que nous avons vus dans un décor hideux, les troupes transportent souvent le butin de guerre. Ces vols incluent bien sûr les produits Apple tant convoités !

Et c’est ce qui permet aux Ukrainiens de voir facilement où vont leurs appareils Apple. Et comme l’appareil se trouve généralement sur la personne du soldat qui l’a volé, les Ukrainiens peuvent également voir où se dirigent les troupes russes.

Un tweet lu par Franak Viačorka, conseiller de Sviatlana Tsikhanouskaya, leader de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Et les réponses à ce tweet ont montré à quel point les gens sont impressionnés par l’utilisation de la fonctionnalité en temps de guerre.

Cela me rappelle quand les gens ont découvert des bases militaires secrètes à l’étranger en consultant les données publiques Fitbits (et Strava) des soldats. Il était possible de voir où se trouvait la clôture, la porte, juste par les données de la piste.