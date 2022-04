VPS : Serveur privé virtuel : en ai-je besoin ?

Les VPS sont une solution rentable, offrant un contrôle total sur le système d’exploitation et les services. Avec un accès super utilisateur, vous pourrez faire les installations et configurations souhaitées selon vos préférences/besoins.

Dans cet article, nous expliquerons ce que sont les VPS, leur fonctionnement, leurs avantages, entre autres aspects qui vous aideront à comprendre s’ils sont le choix le plus affirmé pour votre entreprise.

VPS – Serveur privé virtuel

VPS signifie Virtual Private Server, ou en portugais, Virtual Private Server et est une forme d’hébergement mutualisé et dédié. Il est extrêmement flexible et adaptable aux besoins du client.

En tant que l’une des formes d’hébergement les plus flexibles et les plus utilisées, les VPS sont une évolution naturelle qui tente de répondre aux besoins variés des entreprises et des entreprises en expansion. Il s’agit d’un service évolutif, vous permettant d’augmenter et de diminuer les ressources (RAM, CPU, HDD) selon vos besoins et sans casser le service.

Il s’agit d’un environnement dédié, isolé des autres clients, à une fraction du prix d’un serveur dédié, ce qui est un avantage très intéressant.

Comment fonctionnent les VPS ?

Un VPS fonctionne comme un serveur dédié, mais avec une allocation de ressources inférieure qui peut être ajustée et mise à l’échelle au fil du temps.

En divisant les ressources d’un serveur dédié en petites parties, il est possible de présenter un service dédié avec un coût d’entrée très faible par rapport aux serveurs dédiés. En même temps, comme il s’agit d’une solution virtuelle, les ressources peuvent être ajustées à tout moment et en fonction des besoins, en gardant toujours les coûts sous contrôle.

Avec son propre système d’exploitation, la possibilité de personnalisation et d’optimisation pour la réalité et les plateformes du client, le VPS permet un niveau de performance et de spécificité bien supérieur à un service mutualisé.

Quels sont les avantages du VPS ?

En disposant de son propre système d’exploitation et d’une allocation de ressources dédiée, les VPS ne sont pas sujets aux problèmes d’instabilité causés par des voisins « mal élevés » ou des attaques dirigées contre des serveurs partagés. Bien que dans un environnement partagé, il y ait une limite de ressources par compte, cela n’est pas toujours aussi efficace qu’on le souhaiterait.

Dans l’environnement dédié et exclusif d’un VPS, le client est mieux protégé contre les situations nuisibles, qu’elles proviennent d’autres clients ou qu’elles leur soient dirigées. Comme chaque VPS utilise son propre système d’exploitation, cela signifie que, par exemple, les erreurs de configuration ou les attaques de logiciels malveillants sont limitées à un seul système d’exploitation ; les autres VPS fonctionnant sur la même configuration matérielle ne seront pas affectés par des failles de sécurité ou des failles.

VPS peut également être ajusté au fil du temps pour répondre aux besoins des clients. Que ce soit par paliers ou avec suppression de ressources (RAM, CPU, HDD) vous serez sûr que le service est dimensionné et correspond toujours à vos besoins.

En termes de performances, celles-ci sont supérieures sur les VPS par rapport à l’hébergement mutualisé, ce qui se traduit par de meilleurs temps d’accès aux sites et plateformes.

Comme vous avez accès à la console, vous pouvez, si nécessaire, installer le logiciel ou template que vous souhaitez, à savoir ;

Rubis sur rails,

node.js,

NoSQL,

MySQL,

MongoDB

lemp

lampe

les fenêtres

etc.

Géré ou non géré ?

Les plans gérés vous permettent de profiter d’un service dans un environnement dédié et évolutif, mais sans les préoccupations inhérentes à la gestion et à la surveillance d’un environnement dédié.

Selon vos connaissances, vous pouvez choisir un plan avec ou sans gestion.

Les plans non gérés incluent la surveillance de l’infrastructure de support VPS, qu’il s’agisse de serveur ou de réseau, mais n’incluent aucun service de configuration, de gestion et de surveillance. Cela signifie que toutes ces tâches doivent être réalisées par le client, en plus d’être disponible 24h/24 et 7j/7 pour réagir aux événements pouvant impacter le service. Les forfaits managés, en plus de la gestion de l’infrastructure incluse dans les forfaits non managés, ajoutent la configuration initiale et la gestion avec surveillance permanente du VPS, incluant par exemple la gestion du système d’exploitation, des services (Apache, MySQL, email…), analyse des logs, implémentation et gestion du pare-feu applicatif, mise à jour du système d’exploitation, du noyau et des services, analyse et résolution des éventuels problèmes.

Un VPS est-il adapté à mon entreprise ?

Si vous avez des doutes sur le plan à choisir et le niveau de service à inclure, la première étape consiste à évaluer les ressources nécessaires. Réfléchissez aux ressources que vous utilisez actuellement. Les métriques sur l’utilisation actuelle de la mémoire, du processeur et de l’espace disque constituent un bon point de départ. Sans ces informations, nos experts seront en mesure d’évaluer les ressources normalement requises pour une plateforme particulière, ainsi que le nombre de visites.

Pour un projet ou un environnement de développement à un stade précoce, un VPS d’entrée de gamme est généralement suffisant. Sinon, pas de problème ! Nous pouvons facilement et en toute transparence ajuster les fonctionnalités.

Les VPS sont principalement destinés aux clients à la recherche d’une solution d’hébergement personnalisée, mais qui n’ont pas assez de budget pour leur propre serveur dédié. Il est recommandé que les responsables de l’hébergement aient au moins des connaissances de base en administration de serveur.

Étant donné que les coûts mensuels sont gérables et qu’ils ont une bonne évolutivité, un VPS est une solution très intéressante pour les PME. Les VPS conviennent aux projets ou entreprises en ligne plus robustes/exigeants tels que :

les sites qui ont un nombre élevé de visiteurs,

magasins en ligne de taille moyenne,

sites Web de l’entreprise

et les différents types de sites sensibles aux pics de trafic soudains, qui nécessitent une solution matérielle solide avec des performances élevées garanties pour y répondre.

En règle générale, les VPS sont rapides et faciles à mettre à niveau, et si, par exemple, votre projet devient plus exigeant que prévu, à un stade précoce, vous pouvez facilement mettre à niveau, en ajustant les ressources en fonction des besoins. En revanche, s’il s’avère que votre projet dispose de trop de ressources, vous pouvez également le rétrograder.

Contrairement à un serveur dédié, la mise à niveau d’un VPS ne nécessite aucune migration de données, car des ressources supplémentaires peuvent être mises à disposition via l’hyperviseur.

Netcost-security.fr remercie PTISP d’avoir écrit cet article. Chez PTisp, les plans VPS sont élastiques, robustes et idéaux pour les environnements de développement ou de production. Choisissez entre un VPS avec le système d’exploitation de votre choix, ou préconfiguré et prêt à l’emploi avec l’une des différentes plateformes dont nous disposons. Voir les offres VPS non managé et VPS managé.