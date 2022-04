L’Allemagne démantèle la plateforme russe Hydra, la plus grande place de marché du darkweb au monde

Le darkweb est un sujet tabou ou quasiment inconnu d’une grande partie de la population mondiale. Et bien que certains en aient même entendu parler, ils ne savent pas très bien de quoi il s’agit ni ce qu’il englobe, encore moins comment y accéder. Mais ils savent que les histoires sur le côté obscur d’Internet ne sont pas toujours les meilleures.

Et maintenant, des informations récentes indiquent que l’Allemagne a démantelé la plateforme russe Hydra, qui est le plus grand marché du darkweb au monde.

Darkweb : le marché russe de l’hydre s’effondre en Allemagne

Selon les dernières nouvelles, la plateforme russe Hydra, qui est la plus grande et la plus importante place de marché sur le darkweb pour la vente de drogue et le blanchiment d’argent, a été renversée par l’Allemagne. La plate-forme a également fourni des bases de données volées, des documents falsifiés et des services de piratage.

Les détails indiquent que les serveurs d’Hydra Market ont maintenant été saisis par la police allemande. Et les autorités ont également pu saisir 543 bitcoins sur les bénéfices de la plateforme, ce qui correspond à environ 24 millions de dollars ou 22 millions d’euros, selon le taux de change actuel. Cette appréhension montre un peu la taille de ce marché russe, qui compte 19 000 comptes vendeurs qui desservent au moins 17 millions de clients dans le monde.

L’annonce a été faite ce mardi (5) par le Département de lutte contre la cybercriminalité (ZIT) et la police criminelle allemande (BKA), entités qui estiment qu’Hydra Market a réalisé un chiffre d’affaires de 1,35 milliard de dollars en 2020. , ce qui en fait le numéro un mondial le plus grand marché du darkweb.

De son côté, la chaîne spécialisée dans l’analyse de la blockchain Elliptic a confirmé la saisie de crypto-monnaies par les autorités, indiquée comme 88 transactions d’une valeur de 543,3 bitcoins.

Cette action a eu lieu après une longue enquête menée par les responsables de la plateforme russe. Un porte-parole de BKA a déclaré à la chaîne Bleeping Computer qu’aucune arrestation n’avait été effectuée dans le cadre de cette opération, mais que, cependant, ils ne pouvaient pas fournir plus de détails à ce sujet.