Google Maps vous dira combien coûte le péage de l’autoroute

Une série de mises à jour arrivent pour l’été qui améliorent Google Maps, le service géographique bien connu du géant Big Tech, maintenant sur le marché depuis dix-sept ans. Des informations sur le coût des péages, des routes plus détaillées et une intégration avec les appareils iOS – et donc aussi avec Siri – sont les trois principales innovations qui faciliteront l’utilisation de Maps en voyage. Grâce à ces mises à jour, non seulement il sera plus facile de planifier l’itinéraire en fonction de votre budget, mais il sera possible de profiter de nouveaux conforts, en évitant les épisodes de stress causés par les déplacements sur des routes inconnues ou en soirée.

Comment Google Maps change avec les nouvelles mises à jour

Partant des rues, le nouveau rendu visuel permettra la mise en place de nombreux détails tels que la largeur des voies et la présence de trottoirs, de feux de circulation et de signalisation routière, auxquels s’ajoutent des quais et des îlots de stationnement. Il sera donc possible de s’appuyer sur une série de références, pratique lorsque l’on est sur des routes jamais parcourues. De plus, vous pouvez obtenir des informations sur les bâtiments et les zones d’intérêt.

Quant aux péages, la mise à jour donnera la possibilité de faire un comparatif pour choisir l’itinéraire en fonction des coûts et des kilomètres à parcourir. Ceci grâce à l’introduction de la valeur économique des péages, offrant ainsi une vue d’ensemble des tarifs. Une fonctionnalité utile quand on a un budget voyage. Mais ce n’est pas tout : la mise à jour apportera d’autres nouveautés aux utilisateurs d’Apple. Google Maps intégrera iOS et prendra en charge Siri, l’intelligence artificielle des appareils Apple avec laquelle interagir via des commandes vocales. Il vous suffit donc de dire « ramenez-moi à la maison » pour obtenir des instructions vocales sur le chemin du retour. En faisant cela, vous pouvez planifier votre destination sans avoir à décrocher votre téléphone en conduisant. À cet égard, Apple Watch vient également à la rescousse, qui notifiera les directions de voyage données par l’application. Pour tout cela, il existe également des widgets spéciaux pour les voyages prédéfinis. Le lancement de toutes ces nouvelles fonctionnalités est prévu cet été – également en Italie, pour coïncider avec la période des vacances et des vacances.