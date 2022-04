Le catalogue Microsoft Update est désormais plus sécurisé grâce à l’utilisation de HTTPS

Le catalogue Microsoft Update utilise désormais le protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) pour les téléchargements. Jusqu’à récemment, le site n’utilisait HTTP que pour télécharger des fichiers. Comme son nom l’indique, HTTPS est plus sécurisé que HTTP, grâce à un cryptage qui protège les informations sensibles. Le changement devrait rendre les téléchargements de mises à jour Windows, de nouveaux pilotes et de correctifs informatiques plus sûrs.

Le catalogue Microsoft Update passe à HTTPS

Les administrateurs informatiques et les utilisateurs avancés peuvent utiliser le catalogue Microsoft Update pour télécharger les dernières mises à jour, pilotes et correctifs directement depuis le site Web de Microsoft. Les administrateurs peuvent utiliser ce site Web pour obtenir des mises à jour à distribuer sur un réseau d’entreprise.

Certains utilisateurs de Windows, les plus avancés, préfèrent utiliser le catalogue Microsoft Update. C’est un moyen d’obtenir les mises à jour dès qu’elles sont disponibles directement auprès de Microsoft. Par exemple, lorsqu’une mise à jour cumulative facultative a été mise à disposition pour amener les systèmes à la version 22000.953, une option est le catalogue Microsoft Update pour recevoir la version.

Bien qu’il soit possible de vérifier les mises à jour facultatives via l’application Paramètres de Windows 11, certains préfèrent obtenir les mises à jour sous forme de fichiers séparés. Surtout s’ils ont de nombreuses équipes sous leur responsabilité.

Le changement a été repéré par le Dr Windows, qui a noté qu’il n’est pas clair pourquoi il a fallu si longtemps à Microsoft pour passer au HTTPS pour les téléchargements. Il est possible que l’entreprise ait conservé l’ancien protocole pour assurer la compatibilité avec les anciens systèmes.

De nombreux navigateurs bloquent les téléchargements HTTPS, ce qui signifie que les utilisateurs devaient utiliser Enregistrer sous pour obtenir des mises à jour via le catalogue Microsoft Update. Ce n’est plus le cas, car le site prend en charge les téléchargements HTTPS, qui sont autorisés par tous les navigateurs.