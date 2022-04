Le bouton « modifier » sera-t-il le premier pari Twitter de Musk ?

Cela semble être un problème insignifiant, mais en fait, les utilisateurs de Twitter se sont battus pour que le réseau social inclue un bouton leur permettant de modifier leurs publications. Si jusqu’à présent ce souhait ne s’est pas concrétisé, il semblerait qu’Elon Musk ait juste besoin d’avoir son mot à dire en la matière.

En tant que principal actionnaire de Twitter, il est possible que l’arrivée du dernier membre du conseil d’administration dicte un changement.

Lundi, Elon Musk a lancé un sondage sur Twitter sur le désir des utilisateurs d’avoir un bouton « modifier ». Plus de quatre millions de personnes ont voté et le scrutin s’est terminé mardi soir. Dans le même temps, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a retweeté le sondage et a averti que ses résultats étaient importants, encourageant un vote prudent.

Alors que la porte-parole de Twitter, Catherine Hill, a refusé de commenter la véracité des propos du PDG, Twitter a confirmé qu’il travaillait sur le bouton « modifier » depuis l’année dernière et a montré un avant-goût. En plus d’assurer que l’idée ne venait pas du sondage de Musk, le réseau social a assuré que les tests auront lieu dans les prochains mois.

Il n’y a pas de beauté sans mais

En effet, le bouton « modifier » a longtemps été exprimé par les utilisateurs de Twitter. En fait, l’ancien PDG Jack Dorsey avait déclaré que le réseau social envisageait le bouton, puis, en janvier 2020, avait déclaré qu’il ne le ferait « probablement jamais ». Ceci, compte tenu de l’objectif de maintenir l’esprit original des tweets, ainsi que de la confusion qui serait si les utilisateurs pouvaient apporter des modifications aux textes déjà partagés.

D’une part, Andrew Bosworth, directeur de la technologie chez Meta, a révélé que la possibilité d’éditer des publications n’était pas un problème sur Facebook et que, concernant la confusion, « il suffit d’inclure un avis indiquant qu’il a été édité avec l’historique des modifications » .

D’un autre côté, selon l’Associated Press, il y a ceux qui pensent que le bouton « modifier » changerait la nature de Twitter, le rendant moins précieux en tant qu’historique des déclarations officielles des politiciens, par exemple. De plus, les publications faites sur le réseau social sont, dans de nombreux cas, intégrées aux actualités, et les éventuelles retouches peuvent poser problème.

Pour Jennifer Grygiel, professeur de communication à l’université de Syracuse, la solution consiste à laisser aux utilisateurs un laps de temps pour éditer leurs tweets. De l’avis de Musk, cet écart post-publication de quelques minutes « semble raisonnable ».

